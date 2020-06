ATTENZIONE AVOCATO DEL POPOLO che a volare alto ci si sfracella su un prosaico marciapiede.

Conte, l’ultimo dei narcisi (in ordine di apparizione)Questo buonuomo manifesta un fastidioso senso di superiorità verso tutti gli altri,imprenditori sindacati e di una parte del governo, un’altra parte del governo sa che è roba sua e sembra entrare senza bussare. Questo atteggiamento “spacchioso” è tipico dei buoni a nulla.

Riuscire a fare meno di nulla? Posticipando tutti i dossier più spinosi senza chiuderne uno? Penso che in questo anche Salvini sarebbe abilissimo, ma il succo non cambia. La concretezza politica di questo governo è certamente tra le più basse nella storia della Repubblica.

Sorprende che i media e i social, per definire il presunto narcisismo di Conte, debba ricorrere al paradigma Renzi. Sappiamo tutti che il fiorentino è completamente scevro da tale atteggiamento, la colpa della sua antipaticità è tutta da attribuire ai gufi malevoli che inspiegabilmente hanno cominciato a chiamarlo cazzaro. Non so se intenzionalmente o meno , rimane comunque, direi, generico e leggero . Declinare con poco stile quello che più o meno dicono tutti di tutti . Nel parlare del narcisismi di Renzi e di Conte , e sopratutto nel ricordare il modo in cui da molti autorevoli esso è stato commentato, manca il riferimento ai contenuti . Narcisisti entrambi . Renzi portando avanti una politica di azioni , di fatti, di proposte, di leggi concrete , condivisibili o meno che fossero .L’altro puntando , più che al fare , al non fare . Non proprio narcisisti allo stesso modo, che pennella perfettamente la figura dell’avvocaticchio miracolato che, senza conoscenze e competenze, è stato paracadutato a Palazzo Chigi … e che l’ebrezza del potere ha fatto andar fuori di testa. Con un duo Salvini-Meloni improponibile, l’avvocaticchio è quello che per ora passa il convento, ma i nodi stanno per venire al pettine e anche di lui preso si potrà politicamente dire “ei fu!”, altro che menarla col suo partito, ahahahah ….

PS: Conte è un narciso a sua insaputa o e fa lo gnorri, finché li dura. PERCHE? Libero da ogni vincolo di Partito o Movimento ha la capacità di muoversi come un qualunque cittadino , senza pregiudizi , senza ideologie e senza ipocrisie perché non ha padroni.

Non deve rispondere ad un elettorato , a un Partito. Come dice anche Lui , risponde solo alla coscienza di un fedele servitore (con dei conflitti d’interessi) al compito che gli è stato assegnato.

Quanto a dialettica , quella dialettica che il suo mestiere di avvocato gli ha affinato è anche molto poco comprensibile ad un pubblico semplice .

Per questo piace al Elite intrallazzata e per questo è anche molto valutato dal regime dello status quo . Quale Politico che per venti o trenta anni ha fatto il Politico sia contento di vedersi scavalcare dall’Ultimo arrivato ? Uno che non è nemmeno stato eletto? Insomma il Cugino di Paperino quello fortunato – Gastone . E tutti speriamo di godere della sua fortuna .

