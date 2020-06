MATTEO la Berlinguer non si è smentita e Paolo Mieli era sufficientemente polemico. Comunque, bene così. Il solito grande Leader di cui l’Italia ha bisogno… mi piacerebbe capire se gli Italiani in ascolto lo hanno recepito… qualcuno sicuramente SI

Renzi: “Sbarramento al 5% va benissimo”

Nella legge elettorale “lo sbarramento al 5 per cento lo metterei, va benissimo”. Così Matteo Renzi a Carta Bianca su Raitre.

“E’ vero, si poteva coinvolgere prima l’opposizione. E anche loro potevano farsi coinvolgere”, ha detto ancora parlando del rapporto tra il governo e l’opposizione che ha detto no all’invito agli Stati generali.

Se gli stati generali sono aria fritta? “No, speriamo siano utili. Non ci vedo nulla di male se il governo vuole ascoltare” le categorie, ma “l’importante è non perdere tempo, è stringere”, afferma poi Renzi aggiungendo:In parole povere questi invitati hanno tutti criticato il modo di governare di costoro. Ecco il governo ha un solo pregio , mette d’ accordo sindacato e confindustria contro di lui il CONTE. Cosi la buona sx con la buona dx . In parole povere ” il mappazzone ” non piace a nessuno ma va avanti per inerzia.E allora “Facciamo un convegno in meno e sblocchiamo qualche cantiere in più”.Diamo lavoro per il bene delle famiglie italiane.

Sulla cassa integrazione che ancora non arriva, Renzi dice: “Tridico è un disastro, peggiore in campo”.

“Lo sanno tutti che il Mes sarà chiesto, questo è sicuro”, afferma il leader Iv concludendo: “Stiamo parlando di 36 miliardi che vanno agli ospedali”. E ricordando che in questi mesi ”l’Europa ci ha salvato la pelle”.

