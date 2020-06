Renzi difende M5s attaccando: “Le idiozie sul Venezuela le dicevano gratis”

Li assolve e, nello stesso tempo, coglie al volo l’occasione per un attacco politico: “E` giusto che si indaghi sui soldi venezuelani ai 5 stelle, come si è fatto con i soldi russi alla Lega, che poi non c’erano. La mia opinione è che le idiozie che i 5 Stelle dicevano sul Venezuela secondo me le dicevano gratis, o almeno lo spero davvero che non ci sia niente, anzi visto che sono un patriottico e prima di essere di uno schieramento politico sono un italiano, spero che sia tutto falso e che come hanno detto loro siano solo delle fake news. La speranza è che si possa fare politica confrontandosi e non tirandosi addosso le inchieste”. GRANDE RENZI SEMPLICEMENTE GRANDE.

Il leader di Italia Viva sul caso dei presunto finanziamenti da Caracas ai grillini: “La speranza è che si possa fare politica confrontandosi e non tirandosi addosso le inchieste”. ultima modifica: da

