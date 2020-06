POLITICA DEVE AVERE UN’IDEA E UNA VISIONE. SUBITO PIANO SHOCK PER CREARE POSTI DI LAVORO

Ora o mai più. O ci mettiamo adesso, subito, a creare i posti di lavoro oppure un pezzo d’Italia sara’ portato via dalla crisi. Per questo le infrastrutture sono da sempre nella storia dell’economia politica lo strumento migliore, poi in Italia servono. E’ l’uovo di Colombo: ci sono i soldi, servono le cose che dobbiamo fare e quelle cose, che puoi fare con i soldi che ci sono, creano posti di lavoro. Aspettare e’ da pazzi.

Due mesi fa ho detto di riaprire le scuole e sono stato subissato di fischi e di insulti. Forse avremmo potuto gestire in modo diverso, per esempio portando nel mese di maggio a scuola i ragazzi della maturità, facendo a tutti il test sierologico e controllando tutti. E’ inutile piangere sul latte versato, compito della politica e’ avere un’idea e una visione, quindi preoccupiamoci di settembre. La didattica a distanza non e’ la soluzione, ci vuole il contatto e bisogna avere delle aule migliori. Bisogna mettere miliardi di euro nell’edilizia scolastica. Chiediamo si sbloccare i cantieri, abbiamo perso tre mesi ma abbiamo ancora altri tre mesi. Matteo Renzi

LA POLITICA DEVE AVERE UN'IDEA E UNA VISIONE. L'UOVO DI RENZI.

