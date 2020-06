Paese ostaggio di una classe dirigente perduta

Nell’ora delle scelte Conte si compiace del rinvio su Mes e Recovery Fund. E le opposizioni si mostrano sgangherate in aula. Il dibattito disvela una crisi diventata di sistema che prefigura come unica alternativa il collasso.

Dunque “siamo al momento decisivo” della partita europea, dopo il “successo”, dovuto anche all’azione dell’Italia. È il momento in cui “si gioca la tenuta economica sociale del continente”. Così il premier Giuseppe Conte, parlando di Recovery Fund, alla vigilia del Consiglio europeo, con una certa enfasi che, ancora una volta, rivela una pulsione irrefrenabile a prenotarsi sin d’ora un posto della storia di questo paese. Del resto, poche ore prima, lo aveva fatto la Azzolina, avvezza ormai a parlare di se stessa in terza persona. Ha rivelato che “il ministro sulla maturità si è emozionato” e poi ha definito “storico” l’operato del ministro medesimo.

Veramente la classe dirigente ce la siamo scelta e continuiamo a esprimere il nostro favore per personaggi che si sono ampiamente dimostrati inadeguati. Il problema è il popolo, Il problema è l’informazione che non lo informa correttamente. I politici ne sono solo il risultato.

Del resto e purtroppo abbiamo i politici che ci meritiamo. Gli italiani non vogliono cambiare mai niente, preferiscono gli incompetenti alle persone serie e si compiacciono della propria ignoranza e stupidità,” il dibattito di oggi di svela una crisi di fondo del sistema politico italiano nel suo insieme, una classe dirigente perduta, che ha smarrito l’orizzonte e la sua funzione nazionale.” Non me lo auguro, ma temo che Conte verrà ricordato per l`Italia come Romolo Augustolo lo fu per l`Impero Romano. Poi venne Odoacre,o magari verrà anche ricordato, assieme al fido Casalino, come Gianni e Pinotto …

E assurdo che “nell’ora delle scelte ci si compiace del rinvio come se non avessimo un urgente bisogno di soldi”. Questa è la cifra dei Governi Conte, sia con la Lega che con PD etc.

Purtroppo la maggioranza relativa è in mano a M5S, che ben conosciamo per l’inevitabile tendenza all’inanità, come la Giunta Raggi e Appendino dimostrano, oltre che a una litigiosità interna che rimane sotto traccia solo perché, essendo un movimento non democratico, la discussione non è palese, ma occulta.

Purtroppo la realtà avanza e non consente tante illusioni, l’Italia avrà il peggior dato d’Europa per calo di PIL, produzione,consumi; in parte dovuto a Covid, in parte già scritto dopo due finanziarie demenziali. Non so se ci sarà un Uomo della Provvidenza, mi auguro di no, ma certo il baratro è molto vicino.

Non ci sarà un uomo della Provvidenza, ma una specie di commissariamento (o voluto da noi o dall’Europa che non ha interesse a vederci andare a rotoli) ci sarà sicuramente… stesso copione del 2011, stesso parlamento che discute di c….te (allora processo lungo-breve-small), che è incapace di decidere…. potremmo anche andare a votare una, due, tre volte ma saremmo sempre allo stesso punto !!! e la testa degli Italiani deve cambiare,lo so e una cosa impossibile visto o leggendo la storia,ma e l’unica soluzione necessaria per avere un altra ITALIA per agli altri stati europei, e ci serve pure un europa federale (STATI UNITI D’EUROPA FEDERALE) altrimenti siamo fritti.

Stomaco di ferro? Questa classe “dirigente” farebbe venire il mal di stomaco anche ad un rinoceronte.Vediamo cosa ne sarà delle riforme, soprattutto. E di quella più urgente e difficile: la vera, e non messa sulla scena, semplificazione. La riforma sulla semplificazione dovrebbe produrla il governo che negli ultimi due decreti ha appena battuto il record della storia della repubblica?

Il record di 718 commi è stato battuto dopo 12 anni.

Il supplemento ordinario alla “Gazzetta ufficiale” del 29 aprile 2020, in cui sono pubblicati la legge di conversione e il testo coordinato del decreto- legge n. 18 con le modifiche apportate in Parlamento, è un volume di 120 pagine, 171 articoli e 734 commi.

Ma il governo della vergogna si è subito superato:

Il decreto Rilancio nasce con 266 articoli e sfonda il numero dei 1000 commi, doppiando l’effimero record del decreto- legge n. 18: i commi sono 1049, cui si aggiungono 7 allegati

