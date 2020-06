Stati generali, l’aristocrazia senza mascherina. Noi la plebe contagiosa

Élite che impone a noi mascherine e distanziamento sociale, essendone però essa stessa esente.

Circola una foto, che li ritrae operosi agli Stati Generali indetti dal re giallofucsia. Sono tutti senza mascherina e senza distanze, loro. Perché loro sono l’aristocrazia, noi siamo la plebe contagiata e contagiosa. Nella foto si vede una sola persona con la mascherina. È un usciere, pare. Non uno di loro, dunque. Forse un “inferiore”, come magari loro appelleranno chiunque non sia della loro élite. Élite che impone a noi mascherine e distanziamento sociale, essendone però essa stessa esente. “Collettivismo oligarchico”, lo potremmo chiamare con Orwell.

