Xi Jinping: i paesi africani saranno esonerati dai debiti senza interessi dovuti alla fine dell’anno

Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato durante il Summit speciale sulla lotta congiunta di Cina e Africa contro il Covid-19, tenutosi il 17 giugno, che la Cina rimuoverà i debiti senza interessi dovuti dai Paesi africani alla Cina entro la fine del 2020 nell’ambito del Forum di cooperazione Cina-Africa, e prolungherà il periodo di rimborso dei debiti per i Paesi africani che stanno affrontando condizioni epidemiche particolarmente gravi e enormi pressioni. Al contempo, ha espresso la speranza che la comunità internazionale, in particolare i Paesi sviluppati e le istituzioni finanziarie multilaterali, intraprendano un’azione più forte in materia di riduzione dei debiti dei paesi africani e di proroga dei termini dei debiti e ha invitato il G20 a prolungare ulteriormente la data di rimborso dei debiti per i Paesi interessati, compresi i Paesi africani.

ALTRO CHE DITTATURA COMUNISTA CINESE. STATI DEMOCRATICI EUROPEI E NON PRENDETE ESEMPIO. ultima modifica: da

