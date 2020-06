Boschi: “Italia Viva fondamentale per la tenuta del Governo”

“Italia Viva fondamentale per la tenuta del Governo” “Italia Viva fondamentale per la tenuta del Governo” queste le parole di Maria Elena Boschi, Italia Viva, sul ruolo di Italia Viva nella maggioranza. La Boschi ha parlato prima della presentazione del libro di Matteo Renzi, “La Mossa del Cavallo”, presso il chiostro del Pio Sodalizio dei Piceni, in piazza San Salvatore in Lauro a Roma.

Al Senato c’e’ stato un voto importante, la maggioranza ha tenuto per poco. Iv, a cominciare da Renzi e Bellanova presenti in Aula, e’ stata decisiva per la tenuta del governo ma ovviamente questo ci preoccupa per il futuro”. Lo ha detto Maria Elena Boschi, commentando il voto in Aula sul dl Elezioni, a margine della presentazione del libro di Matteo Renzi ‘La mossa del cavallo’. Sicuramente dovremo trovare un modo diverso per gestire i lavori parlamentari, perché non si può rischiare ogni volta

Maria Elena Boschi

