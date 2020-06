I leghisti erano andati per suonare e sono stai suonati. Che gente triste!

Dl elezioni, pasticcio al Senato. Tutto da rifare: domani ci sarà un nuovo voto di fiducia.

C’è stato “un errore tecnico nel computo dei congedi”. Il numero legale, fissato a 150, non è stato raggiunto: in aula erano presenti 149 senatori. I membri del Senato richiamati a Roma: quasi tutti avevano lasciato la Capitale.

Fascio leghisti sotto per tre voti, bello come il Napoli che vince ai rigori con la Juve ! Calderoli, il dentista che andava in giro con la T-shirt contro l’Islam, e che da Ministro si vantava di elimianre le leggi della Repubblica….praticamente il maestro di Salvini quanto a baracconate….e si è visto oggi al Senato …e per quale grande motivo ? Provocare una discussione in Senato sine die su un decreto elezioni che non dovrebbe meritare tanta attenzione.

Una volta sotto le armi si diceva che certi sottufficiali imboscati avevano “l’ano prensile”. I nostri politici non perdono l’occasione di essere degni dello stesso appellativo: una volta seduti su una poltrona, sono disposti a sottostare a qualunque indegnità pur di non mollarla. L’esempio lampante è salvini quando l’agosto scorso ha presentato al Senato una mozione di sfiducia al governo Conte per buttarlo giù ed andare al voto, ma durante il dibattito ha capito che le cose non andavano come voleva lui e allora è uscito di corsa dall’aula ed è andato a ritirare la mozione di sfiducia. E non solo, quando poi il governo è caduto è andato in ginocchio da Di Maio ad offrirgli la presidenza del consiglio pur di far tornare la Lega al governo. Un comportamento veramente indegno.

Calderoli? Ahhh si quello che si è fatto progettare un ALGORITMO per produrre MILIONI di emendamenti alle proposte di legge portate in discussione in Parlamento ( ovviamente da una maggioranza che non comprenda la LEGA!) al solo scopo di ritardare i lavori parlamentari e fare ostruzionismo idiota a chi si occupa di governare il Paese. Ecco questo è Calderoli…un esperto …di queste porcherie.Oramai non c’è nessuno che riesca a suonare la Ritirata, come il Sergente.Anche ieri l’ha suonata così bene, tanto che i leghisti, non hanno potuto fare a meno di seguirlo nell’uscita dall’Aula Parlamentare.Addirittura Meloni, per timore di non poter resistere al suono della ritirata del Sergente, ha preferito stare lontana da quell’aula. Quindi? al solito calderoli ha provato a fare il furbetto del quartiere, gli è andata male per l’ennesima volta,104 a 102. Per chi vuol fare improponibili paragoni con la Germania in tutti i campi, la se la maggioranza al Bundestag, per qualsiasi motivo rimane in inferiorità, l’opposizione fa uscire dall’aula il numero sufficiente per ristabilire la maggioranza. La Germania è la Germania, noi abbiamo i calderoli vari. Ed il tutto, mentre viceversa, il Governo, suona la Carica per l’Italia. Questo rende ancora più incomprensibile l’atteggiamento passivo degli elettori di Legadestra, i quali continuano a seguire chi, li sta portando nell’insignificanza politica.

I leghisti erano andati per suonare e sono stai suonati. Che gente triste! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo