Il ricatto di Massimo Carminati: ecco la lista dei derubati nel furto al caveau del 1999

Il Cecato svuotò 147 cassette, colpendo magistrati, avvocati, funzionari della Giustizia. Connessi con i più grandi misteri d’Italia: dalla strage di Bologna alla P2, dal delitto Pasolini all’omicidio Pecorelli, dalla Banda della Magliana a Cosa nostra. Sullo sfondo si staglia l’ombra di Andreotti. E così nasce un potere che fa ancora paura.

Il colpo del secolo, era stato definito. Ma non era solo un furto clamoroso: il movente era un grande ricatto. Allo Stato e alla Giustizia. Nelle sentenze definitive i giudici scrivono di un bottino “eccezionale”: «Almeno 18 miliardi di vecchie lire», mai recuperati. Sottolineano «l’audacia» di un’azione criminale «spettacolare»: un commando di banditi che riesce a svaligiare in tutta calma il caveau della banca da militari armati. Per «l’inquietante capacità di penetrazione corruttiva fin dentro l’Arma più sorvegliata d’Italia, senza sparare, senza forzare neppure un lucchetto, senza far scattare il doppio sistema d’allarme. Vanno a colpo sicuro: hanno in mano una lista selezionata di cassette di sicurezza da svuotare.

È un furto «pluriaggravato» che spinge i magistrati di ieri e di oggi a evidenziarne la «carica intimidatoria». Per «la valenza simbolica del luogo violato»: il palazzo di giustizia di Roma, in piazzale Clodio, presidiato giorno e notte e i carabinieri». Per la qualità delle vittime: decine di alti magistrati, avvocati, cancellieri, consulenti, professionisti e imprenditori. E per il «potere di ricatto» che, secondo le sentenze, era il vero obiettivo di quell’assalto al cuore della giustizia italiana. Organizzato e diretto da Massimo Carminati, l’ex terrorista nero che proprio da allora diventa «un intoccabile». Un «boss carismatico» che, mentre è sotto processo con Giulio Andreotti per l’omicidio del giornalista Mino Pecorelli, Economiasvuota le cassette di sicurezza di una lista di magistrati e avvocati romani di cui vuole spiare i segreti.

La banda della Magliana, come la Mafia in altri contesti, faceva il lavoro sporco per i servizi segreti (non solo italiani) e per la politica altrettanto “sporca”. Forse faceva il “lavoro sporco” anche per il Vaticano. Quindi non c’è da stupirsi che abbia goduto di così tante protezioni e complicità interne alle istituzioni. Anche questo mega furto nel caveau puzza molto di lavoro svolto su commissione. Gelli, sindona, calvi; chissà chi forniva armi ed esplosivi al cecato della magliana, prima di fare affari con mafia capitale; in questo paese di porcherie, non ricorda mai niente nessuno e come sempre tutto finisce a tarllucci e vino ! A QUANDO LA VERA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA ? mai ?….

Mi si è stretto il cuore come una Castagnola! Bah!Spero ,a questo punto che siano morti, deceduti tutti gli attori del secolo passato ,morti insieme ad Andreotti,il Lucifero della prima Repubblica.Soprattutto spero che il popolo italiano sia più maturo e consapevole al momento del voto.Che non voti con la pancia,come a Roma; in preda alla rabbia per averci defenestrato il Sindaco che avevamo votato, da avere, in fine ,un sindaco inetto ,inefficiente,sprovveduto ed ignorante . Tutti gli avvenimenti enunciati sono rimasti tuttavia in sospeso.Non hanno avuto una definizione ferma e sicura per la giustizia.Attualmente saranno rimessi in discussione con il processo Carminati? Attualmente abbiamo dei magistrati disposti ad arrivare alla verità? Di Falcone Borsellino e altri di quella tempra non vedo

