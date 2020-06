Il solco della Merkel sul futuro d’Europa: o di qua o di là.La cancelliera al Bundestag segna lo spartiacque. Le risorse ci saranno, ma non saranno affatto un pasto gratis. Per questa fase occorrono partiti che credono nell’Ue, nel mercato unico, nell’Euro. Prima o poi, un “redde rationem” dovrà realizzarsi anche in Italia.

Tra pochi giorni, la Germania assumerà la presidenza del semestre europeo. Per Angela Merkel sarà l’occasione di lasciare il segno nella Unione e di passare alla storia come la federatrice, la statista che ha contribuito a rendere l’Europa ancora più unita, imprimendo una svolta storica alla tradizionale posizione della sua Germania sul tema della mutualizzazione delle risorse finanziarie tra i vari Paesi membri. Una posizione che, soltanto fino a pochi mesi fa, sembrava impossibile. “Nessun Eurobond finché sarò viva”. Avendo già annunciato il suo ritiro dalla politica il prossimo anno, c’è da credere che, più che alle prossime elezioni, Merkel stia pensando di finire sui libri di storia come la degna erede del suo mentore, Helmut Kohl. Rafforzamento del mercato unico e, quindi, dell’euro, sono i due pilastri principali sui quali la Ue ha puntato e che proprio Angela Merkel intende rafforzare, realizzando un altro pilastro, quello della solidarietà tra Paesi membri, quello che è stato chiamato “momento Hamilton”, nel momento più delicato che il Vecchio Continente sta affrontando dopo la fine della Seconda Guerra mondiale.

Affinché questo progetto si realizzi, però, occorre la piena e convinta collaborazione di tutti: dei cosiddetti paesi “frugali” (Austria, Olanda, Danimarca e Finlandia), e dei paesi “cicala” dall’altra, altrimenti detti del Club Med. I primi sono quelli che (con in testa la Germania) dall’euro hanno solo guadagnato (in termini di competitività relativa), grazie al fatto che la moneta unica, non rivalutandosi, ha permesso loro di ottenere surplus commerciali record, in barba al tetto massimo del 6,0% del Pil fissato dai trattati europei. Gli altri, tra i quali c’è l’Italia, sono quelli che non hanno colto l’opportunità di avere una valuta comune che ha fatto da scudo contro gli attacchi speculativi contro le loro valute deboli, per modernizzare le loro economie e renderle competitive per gareggiare in una economia globalizzata. Sono anche quelli che hanno storicamente registrato deficit e debiti pubblici elevati, che hanno cominciato a ridurre solo per effetto delle regole europee sulla finanza pubblica. Regole, quelle su deficit e debito, che sono state però applicate in maniera asimmetrica, con più severità quelle su deficit e debito, con tolleranza quelle sul surplus eccessivo.

_______________________________________________________________________________________________

L’intervento della Merkel, nonostante si tratti essenzialmente di un riassunto di cose note, appunto, da decenni, non mi pare del tutto inutile. Quanto meno fa sorgere una domanda: per quale motivo l’Italia è gli italiani hanno scelto, negli anni settanta e poi negli ottanta, di non adeguare metodi, strutture, burocrazia?

In altre parole: perché la grandissima maggioranza degli italiani ha preferito proseguire con il ricorso al debito, con tassi di inflazione altissimi, con un mondo del lavoro in cui le micro imprese sono milioni (evidentemente lavorare alle dipendenze altrui in Italia deve essere molto ma molto faticoso, se nessuno lo vuole fare), con un settore pubblico che ha dato rifugio a tutti coloro che, in fuga dal privato, non hanno saputo o voluto mettersi in proprio, con una burocrazia inefficiente e dannosa… Insomma, perché tutta questa non modernità economica e sociale? È una bella domanda, è giusto e “di qua o di là” ne rende bene il senso. Questo paese, la sua classe politica, ma anche la sua classe imprenditoriale devono decidere se continuare a fare gli “Italiani” piagnoni, furbastri, caciaroni, inconcludenti o se vogliono finalmente darsi una mossa: in una parola crescere, diventare adulti e responsabili. A tutti i livelli. Chi non è d’accordo deve semplicemente presentare delle alternative serie e credibili. Non è più il tempo di dire a se il governo dice b o b se dice a. Qua è il gioco il futuro della nostra nazione. Se qualcuno ha delle idee alternative le presenti. Ma devono essere serie e fattibili. Parlare di moneta nazionale o di minibot o di btp perpetui è secondo me aria fritta. Sapendo che l’alternativa è trovare i miliardi che servono in italia. Con aumento della tassazione, diretta ed indiretta. Perché la lotta all’evasione, qualora la si voglia fare seriamente, prenderà molto molto tempo. Questo è il quadro.

MA ORA DA NOI SOLO IMBECILLI MEDIOCRI IN PARLAMENTO. M5S E LEGA E ALTRI. MEGLIO FARCI GOVERNARE DALLA MERKEL. Debito/PIl al160%, ben presto. Magistratura palamarata, e lenta. Evasione fiscale, e fiscalità feroce con chi non evade. Prossima riforma elettorale proporzionale. Italia servilmente filocinese, politica mediterranea debole, incapacità a bloccare gli arrivi clandestini e rimpatriare. Chiediamo alla Germania di annetterci, forse andrà meglio.

E ma I tedeschi sono brutti e cattivi, l’Europa ci ammazza, ma che dobbiamo darci una bella regolata pure noi non ci passa proprio per la testa. Ma non vi accorgete che anche se non ci fosse l’Europa andremmo a rotoli lo stesso, e forse più in fretta? Fin da piccoli noi stessi siamo la causa dei nostri mali, non la mamma severa o il padre cattivo che ci dà qualche ceffone.L’Italia non dovrebbe avere bisogno che la Merkel gli ricordi che sono necessarie serie e profonde riforme.

Anche questo giornale racconta ogni giorno lo stato miserando in cui versa la gestione della cosa pubblica e il livello, infimo, raggiunto da gran parte della politica, sia essa al governo o all’opposizione.

L’italia deve decidere se vuole stare nella serie A europea o diventare un paesello che conterà ancora meno di quello che conta ora.

PS: Tempo fa a la Merkel alla fine di un colloquio con Trump aveva detto che noi europei dobbiamo prendere il nostro destino sulle nostre spalle. Valuti bene la Germania se vuole in Europa un’Italia forte che l’aiuti nella competizione fuori dai confini europei o se invece vuole il solito paese corrotto e diviso in mano ad una classe dirigente pessima cui aveva fatto riferimento fino ad ora. L’evoluzione dipende da chi agevolerà come interlocutori politici in Italia ovvero chi sta dimostrando che quel vecchio sistema inefficace lo vuole eliminare e la vecchia dirigenza che ha governato negli ultimi 25 anni con esiti disastrosi. Se vuole agevolare quella dirigenza nuova politica che vuole un’Italia forte in un’Europa forte si dia una mossa ad attivare il recovery Plan prima di ottobre

Parole sagge, sensate, costruttive, lingimiranti, competenti, quelle della Merkel. Ascoltatele politici, riflettete e attuatele, perche’ e’ questo il nostro futuro, in sostanza e’ quello che noi effettivamente vogliamo. ultima modifica: da

