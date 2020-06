Renzi: “Abbiamo salvato ancora il governo.

Possono insultarci attaccarci, dire quello che vogliono, ma noi siamo sempre qui, sereni e sorridenti forti e fortunati a dire che l’Italia è un grande Paese

e che con la mossa del cavallo lo salveremo. Grande Matteo Renzi!

“Al Senato abbiamo assistito a un’altra chicca di questo governo: io e Teresa Bellanova ci siamo dovuti precipitare per votare, abbiamo salvato il governo per la seconda volta di fila”. Lo ha detto Matteo Renzi presentando ‘La mossa del cavallo’, il suo ultimo libro.

“Il governo stia più attento sulle procedure parlamentari e cerchi di essere più concreto. Noi abbiamo messo in quarantena le polemiche ma agiamo”, ha aggiunto il leader di IV. “Con il presidente del Consiglio siamo in pace. Il commento della Boschi è perfido, dice per il momento…”, aggiunge Renzi. “Oggi volano miliardi, superiamo le regole Europee. Oggi c’è la condizione per cambiare il Paese, ora o mai più”, dice ancora. Dire che “riaprendo tutto si sarebbero rischiate 151mila terapie intensive” è stato come fare “terrorismo istituzionale, un tentativo di giocare la partita nella paura”, afferma facendo riferimento ai modelli che ipotizzavano scenari particolarmente negativi per l’evoluzione.

