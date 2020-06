COME PRENDERE PER IL CULO IL POPOLO DEMOCRATICO.

Nel nostro paese i parlamentari del Partito democratico hanno discusso dell’opportunità o meno di imbrattare la statua di Indro Montanelli a Milano, ma si sono dimenticati dello Ius soli. Si sono inginocchiati in Parlamento per George Floyd, ma si sono dimenticati di cancellare quei decreti sicurezza che impongono multe da centinaia di migliaia di euro a chi salva vite in mare. Persino il timidissimo proposito di recepire almeno i rilievi del Quirinale è riemerso dall’oblio solo pochi giorni fa, quando i ministri del Partito democratico si sono ricordati di chiederne conto al presidente del Consiglio, il quale peraltro ha risposto loro con il più classico dei vi-faremo-sapere.

Ma la dichiarazione più bella in merito è quella che Giuseppe Conte ha pronunciato mercoledì in un’intervista a Fanpage: «Ci stiamo già lavorando». Proprio così. Anzi, testualmente: «Ci stiamo già lavorando, non credo ce la faremo perché siamo molto impegnati, come vede, su vari fronti, però stiamo lavorando e la ministra Lamorgese ha avuto l’incarico di mettere a punto la versione finale delle modifiche al decreto sicurezza, che peraltro sono modifiche inserite già nel nostro programma, con cui siamo nati come governo e abbiamo chiesto la fiducia».

Ricapitolando: il nuovo governo è in carica dal 5 settembre 2019, sono passati nove mesi, il tempo necessario a dare alla luce un bambino, i decreti sicurezza sono sempre lì intonsi, e Conte dice: «Già». Perché, avevate fretta? (Da segnalare, come forma di mobbing nei confronti degli alleati, il disinvolto riferimento al fatto che tali modifiche sarebbero nei patti sin dalla nascita del governo).

In attesa che il capo del governo e la ministra dell’Interno riprendano in mano questo interminabile lavoro, che evidentemente da nove mesi toglie loro anche il tempo di respirare, forse sarebbe il caso che i parlamentari del Partito democratico si alzassero in piedi. Sono stati in ginocchio abbastanza

