Di Maio ad Ankara in ginocchio da Erdogan: la diplomazia del cappello in mano

“Giggino” alla corte del Sultano. Una nuova puntata di quella diplomazia del cappello in mano che caratterizza l’azione del Governo Conte&Di Maio sullo scacchiere internazionale. Ieri, il nostro ministro degli Esteri ha svolto una missione, toccata e fuga, ad Ankara, dove ha incontrato il suo omologo turco Mevlut Cavusoglu. Ho letto e riletto le dichiarazioni di Luigi Di Maio in conferenza stampa. Da italiano, mi sono vergognato. Per la banalità delle esternazioni, un compitino preparatogli dagli sherpa, e per un mortificante “baciapilismo” nei confronti di un regime islamo-nazionalista che sta portando avanti, con la complicità silente della comunità internazionale, la pulizia etnica nel Nord della Siria sterminando i curdi siriani. Un regime che, nella sua determinazione neo-ottomana, sta ora allungando le mani sulla Libia, sostenendo militarmente, con droni, artiglieria pesante, consiglieri sul campo e migliaia di mercenari tagliagole che Recep Tayyp Erdogan, il presidente-sultano turco, ha utilizzato nel lavoro più sporco nel Rojava – stupri, saccheggi, fosse comuni – per poi replicare in Libia.

