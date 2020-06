Non mi preoccupo dei sondaggi, chi segue solo i sondaggi non e’ un politico, ma un partecipante a un reality show. alle prossime regionali il partito avrà

un risultato ben al di sopra dei sondaggi perché i sondaggi cambiano: ci sono rapide ascese e ripide discese.Matteo Renzi

GOVERNARE MEGLIO SI PUÒ, I SONDAGGI PREMIANO LE CHIACCHIERE?

Siccome Italia Viva è al governo non solo per impedire che ci stia la destra, ma anche per aiutare l’Italia a rinascere, specie dopo la pandemia, e siccome le chiacchiere stanno a zero, ieri il ministro Bellanova ha presentato un emendamento al decreto “Rilancio” per stanziare 400 milioni del suo Ministero destinandoli alle imprese florovivaistiche e agli agriturismi, che sono tra le più colpite nell’ambito di sua competenza. Ricordate la strage dei fiori? Anche così si tutela l’ambiente.

Ma la cosa più importante è che, per fare sì che questi soldi vadano rapidamente e direttamente alle aziende senza lunghi passaggi burocratici, il meccanismo utilizzato sarà quello della “decontribuzione”. Cioè le aziende nel 2020 non pagheranno i contributi che saranno versati direttamente dallo Stato all’Inps. In questo modo i 400 milioni accantonati dalle aziende per il pagamento dei contributi rimarranno nelle loro casse come liquidità immediatamente utilizzabile per andare avanti.

Non sarà la soluzione definitiva del problema, ma questo da un lato aiuterà molte aziende a non fallire, mantenendo i posti di lavoro, dall’altro dimostrerà che lo strumento della decontribuzione, che Italia Viva propone da tempo anche per altri settori, consente di saltare burocrazia e banche rendendo immediatamente disponibile alle imprese la liquidità della quale sono già in possesso, ma fino ad ora bloccata per il pagamento dei contributi.

Governare meglio si può, se si hanno sensibilità sociale, competenza economica, fantasia politica e voglia di fare. Forse la mossa del cavallo è l’esistenza stessa di Italia Viva.

