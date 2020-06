Sotto il cielo cupo del lockdown ci facevamo coraggio dicendo che “niente sarà come prima” ORA SERVE AGIRE E DIRE VERITÀ SUL EUROPA CARI GOVERNANTI ITALIANI.. BASTA FAKE PER FAVORE.

LA VERITÀ SUL EUROPA, PER FAVORE.

Sotto il cielo cupo del lockdown ci facevamo coraggio dicendo che “niente sarà come prima”, immaginando un futuro migliore che sintetizzavamo ripetendoci “andrà tutto bene”.

In molti pensavamo che il “dopo” non sarebbe stato un pranzo di gala, ma era giusto che vivessimo anche quegli istanti di ottimismo e che l’intelligenza delle analisi più realistiche lasciasse lo spazio dovuto alla volontà di rinascita. Anche perché è vero che in questo primo “dopo” molto è cambiato e sta cambiando, non solo in peggio. E il primo grande cambiamento lo sta facendo l’Unione Europea.

In meno di quattro mesi prima sono caduti tutti i principali vincoli che inchiodavano l’Europa alla, così detta, politica di austerità e a quella che impediva ai singoli Stati membri di intervenire direttamente a sostegno del sistema produttivo. Poi è stato introdotto il principio politico del sostegno comune al debito pubblico che ogni Stato è costretto a fare, attraverso l’istituzione di un fondo unitario, il Recovery Faund, che sarà garantito dal Bilancio dell’Unione. Non è ancora la piena mutualizzazione di un unico debito comune europeo, che abbisogna di norme fiscali uniche per tutti, sulle quali il tema è posto, ma un enorme passo avanti impensabile quattro mesi fa.

La strada per tradurre il principio politico, accettato da tutti, in norme e regolamenti è ancora in salita. Il vertice di ieri, dal quale non ci si attendeva la chiusura della trattativa anche perchè i paesi, così detti “frugali”, preferiscono si chiuda nel semestre di presidenza tedesca dell’UE, che inizia il 1 luglio prossimo, affinché alla grande svolta ci sia la garanzia più esplicita possibile della Germania.

La Cancelliera Merkel ha fatto quello che ciascuno statista europeo dovrebbe fare, conciliare gli interessi del proprio Paese con quelli dell’Unione. La parola chiave è “divergenza”, ha spiegato ai Paesi “frugali” che la divergenza tra la politica economica della Germania e quella degli altri Paesi, soprattutto Francia, Italia e Spagna, è divenuta troppo grande. I redditi italiani, ad esempio, sono scesi da 9/10 a 7/10 rispetto a quelli tedeschi e non solo per questioni legate alla bassa produttività e alla “pigrizia” degli investimenti (che ci sono entrambi), ma a storture delle regole che vanno corrette. Francia e Spagna non stanno meglio.

Non superare quella divergenza, dice la Merkel, è una minaccia che disintegrerebbe l’Europa non solo dal punto di vista economico-finanziario, ma anche da quello politico-istituzionale con gravi problemi per la democrazia. Per questo è conveniente “per tutti”, compresi i “frugali”, investire fortemente sulla ripresa dei Paesi più in difficoltà. Sono certo che a luglio ce la faremo.

A differenza di quanto sostiene la destra c’è una coesione senza precedenti delle Istituzioni europee.

E’ ovvio, l’Europa che cambia li sta tagliando fuori in modo netto. Le preoccupazioni dei cittadini sono sempre meno sui migranti e sempre più per le loro condizioni economiche. La pandemia ha dimostrato che nessuno Stato si salva da solo, che ci si salva solo dentro un’Europa più forte e coesa e con l’euro. Cambiata, certo, ma non cancellata.

La destra italiana, sempre più isolata anche dagli ex alleati di Visegrad, non ha una politica di ricambio e si dibatte come la coda mozza di un serpente continuando a ripetere i suoi mantra scadenti e scaduti.

Per questo hanno bisogno di urlare le loro bugie sulle divisioni e i fallimenti dell’Europa. Sono dei miserabili impostori che lavorano solo perché la crisi si trasformi in rabbia sociale cieca e suicida.

Il fronte della battaglia è questo, bisogna uscire dall’immobilismo portato dalle convulsioni politiche del M5S. La loro linea anti europea, che sbandieravano fino a pochi mesi fa, ha perso. Hanno fatto appena in tempo a cambiare, parzialmente, registro. Il loro più grande alleato, il PD, gli spieghi i fatti e gli imponga di non intralciare il lavoro (sul Mes, ad esempio, o condizionando la maggioranza su Ilva, Alitalia e Autostrade e basta con lo sperpero su RdC e Q100) e si mettano al lavoro, o lascino lavorare chi sa farlo.

Sotto il cielo cupo del lockdown ci facevamo coraggio dicendo che “niente sarà come prima” ORA SERVE AGIRE E DIRE VERITÀ SUL EUROPA CARI GOVERNANTI ITALIANI.. BASTA FAKE PER FAVORE. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo