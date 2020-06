A destra, è ora di premere reset.

Non tocca palla. Non fa notizia. Non detta l’agenda. È isolata in Europa. È ostaggio di un branco di anti europeisti allo sbaraglio. E riesce a rendere la vita del governo più facile del previsto. Il mistero di un’opposizione rincitrullita: un grave problema per l’Italia.Non ne azzeccano una da tempo, non bucano lo schermo, non dettano più l’agenda, non trovano temi su cui puntare, non hanno più alleati fuori dall’Italia, non incidono in Parlamento, non riescono a costruire alleanze, non riescono a far polemica sugli sbarchi, si ritrovano ogni giorno a teorizzare tesi non troppo distanti da quelle del generale Pappalardo, non riescono a evitare che si parli di loro solo quando si strafogano di cibo e più passa il tempo più si annullano con le loro stesse mani. per fortuna dico io.

Forse l’attuale Governo debole avrà vita lunga proprio grazie alla ancora più debole e sconclusionata opposizione. Il centrodestra, più centro che destra, era Silvio Berlusconi, era lui e solo lui il collante tra i vari soggetti che lo compongono e che oggi vanno ognuno, più disuniti che mai, per la propria strada. Sopravvalutati a livello internazionale i nuovi leader Salvini e Meloni, che secondo il Time Magazine e il quotidiano britannico Times, avrebbero dovuto cambiare, plasmare il futuro dell’Europa se non addirittura del Mondo. Magari! Ma non è così. Si stanno rivelando poca roba, certamente non all’altezza di tali previsioni. Oggi, come oggi, giudicando dai loro comportamenti non riuscirebbero governare manco l’Italia. Time e Times hanno preso un grosso abbaglio.

Ma il male dell’Italia politica è che vive dei sondaggi che vengono pubblicati quasi ogni giorno. Avviene così che i vari partiti, soprattutto nel centrodestra , si gongolano delle percentuali accreditate e così continuano nel fare opposizione. Fatto è che la situazione attuale dell’Italia per l’emergenza sanitaria e la conseguente, ancora più grave, emergenza economica, dovrebbe comportare una fase nuova. Ovvero affrontare i problemi e risolverli in un clima di coesione. Naturalmente anche il governo si deve dare una mossa perché se si vive di decreti attuativi i problemi vengono rinviati alle calende greche, come sta avvenendo. C’è l’esigenza di un confronto serio tra le forze politiche per trovare le soluzioni urgente al problema economico. Non si può, per esempio, dibattere all’infinito di Mes e non Mes e sarebbe ora che i due decreti legge del governo per l’emergenza siano poi applicati senza i ritardi che vengono denunciati.

Servirebbe una magnifica legge proporzionale ma non la faranno mai. Basterebbe che la Meloni, oggi in confusione, si allineasse, con qualche distinguo a Berlusconi, ed avrebbe ai piedi il paese per mancanza di capacità ad agire della maggioranza. Fare poi, se mai andassero al governo, quello che contestano senza serie logiche alternative, gli farà fare la fine dei grillini, con la differenza che l’Europa i grillini li sopporta, mentre una destra alla Meloni, e non alla Berlusconi, che vediamo in queste manifestazioni schizzoidi di oggi, la butterebbe a mare alla prima entrata in scena e con lei in mare ci andremo anche noi. La posizione della Meloni sul mes alla sanità da la misura della nostra disperazione. La sinistra, causa di tutti i mali, sta li, ferma in attesa del treno che non passa mai. E se mai passerà la troverà sui binari per farne concime. Questa sinistra è la peggiore e la si trova sempre in questi frangenti quando la STORIA da la sua sterzata. Peccato

A destra, è ora di premere reset. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo