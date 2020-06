Dagli Stati generali cattive notizie per i guerriglieri saccenti

QUI SI FA L’ITALIA O SI MUORE.

Altro che caccia al colpevole o crisi di governo. Buon senso e belle cose di una democrazia liberale al villino Algardi

Sempre per la serie buon senso contro guerrilla warfare, c’è da osservare che gli Stati generali del Bisconte non sembrano una parata di bellurie e inutili ornamentalità al servizio dell’ego governante. E nemmeno un’operazione propagandistica della maggioranza o un modo di eludere la famosa “concretezza” giustamente auspicata (va sempre ricordato, comunque, che concretezza è uno dei termini più astratti del vocabolario, infatti era il nome della rivista ideologica dell’astrattissimo concretista Giulio Andreotti).

Ve lo ricordate quando Giuseppe Conte diceva: “Nessuno perderà il lavoro”? Era appena cominciato il lockdown e il suo governo, la ministra Catalfo e il ministro Gualtieri ci giuravano che, nonostante la serrata, nessuno sarebbe stato lasciato per strada. Ebbene, l’Istat ha certificato il boom della disoccupazione : -274.000 posti in 30 giorni. Per carità: nessuno pretendeva miracoli, in tutta l’eurozona e pure in America le conseguenze delle chiusure si fanno sentire. Ma avevamo almeno il diritto di non essere presi in giro dalle televendite del nostro Churchill. E ora l’uomo di Appula si è autorimandato a Settembre, Merkel e Macron hanno fatto già gli esami in economia per la Germania e la Francia da 2 mesi: quel grande affabulatore delle Cascine con bacioni del bisnonno Odoardo Spadaro da Firenze, pare avesse pensato allora “E’ l’uomo per me,fatto apposta per me”. Forse per lui ai “4 cantoni” in Parlamento e non certo per l’Italia .

SI CARO BIS CONTE.Germania e Francia hanno messo in pista misure di rilancio strategiche molto prima, senza ricorrere agli stati generali;E tu Bis Conte parli di un piano “a settembre”. Stiamo continuando a perdere tempo. E mi permetta dissentire sulla sua soddisfazione sulle riunioni di Villa Pamphili. Certamente l’opposizione Salvini-Meloni non sa più cosa dire e fa male ma e il suo mestiere, ma questo, a mio parere, non permette di dir bene dell’’attuale governo. Sarà “democratico”(sic) ma contraddittorio e inconcludente.

Dagli Stati generali cattive notizie per i guerriglieri saccenti ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo