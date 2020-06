Luca Ricolfi: “Stiamo riaccendendo l’epidemia per salvare il turismo”

Intervista al sociologo e Professore di Analisi dei Dati all’Università di Torino. “In una quindicina di province la curva sta risalendo. Questo perché l’Italia è di nuovo un gigantesco lunapark. La politica annacqua la verità per preservare la macchina dei consumi e la società signorile di massa”

Uno degli articoli/interviste più deludenti mai visti sul HP. Ci sono diverse cose da chiedere. Il turismo in Italia non sarebbe una cosa da salvaguardare – dobbiamo ignorare l’impatto sulla nostra economia e sul benessere delle persone che lavorono nel settore perché al signore Ricolfi evidentemente questo settore di “divertimento” sembra irrisorio e di poca importanza? Poi, anche se solo gli anziani con complicazioni di salute sembrano a rischio di morte dal covid, dobbiamo tutti stare fermi finché non ci sono soluzioni definitive e una cura?Cioè, cosa pensa? Che abbiamo risorse infinite con cui vivere finché non sparisce questa malattia? Mi sembra un punto di vista molto poco sensibile al sistema complesso e Interconnesso in cui viviamo. La campagna di paura, guidata francamente dai media e dalle tante persone che non vogliono vedere questa malattia oltre l’idea della necessità di un cieco panico per una pandemia (come fosse quella bubbonica), ha rovinato l’economia mondiale e le vite di tante persone che dipendono da un’economia funzionante per sopravvivere. Evidentemente Ricolfi non considera queste complessità.

Ricolfi potrebbe avere ragione, ma ha torto. Intanto sulle non chiusure non può arrivare col senno del poi. Doveva dirlo e dimostrarlo prima in base ai dati noti 4 mesi fa. Che in questo caso sono tanti.

Le località dove si registrano aumenti di infezioni non mi sembrano località di punta del turismo di massa. Precisato che vedo comportamenti sostanzialmente da deficienti nella maggior parte delle persone. Ma al mare e ai monti si sta all’aperto.

Il turismo in Italia è una parte importante del PIL in certe aree, e se ci si gioca l’estate è molto peggio che chiudere decine di fabbriche.

Ricolfi approfitta della proprio dimistichezza coi dati per mettere l’accento su quello che, pregiudizialmente, è il messaggio che vuole dare.

Ricolfi ha ragione a dire che si deve guardare il dato nel particolare, almeno a livello provinciale. Ma allora perché si mette a fare paragoni insensati tra Italia, UK, USA e persino Brasile?

E’ patetico.

Alzano? Nembro?

Bene: colpevoli ritardi (e si capiranno le responsabilità).

Ma parliamoci chiaro: per quanto attiene al lockdown nazionale è certamente scattato in tempi utili ad evitare un disastro nell’intero paese.

In USA non è mai stato decretato un lockdown nazionale, idem in Brasile: in ordine sparso, stato per stato. Con l’effetto che mentre la situazione viene domata in parte del paese esplode altrove (esattamente quanto sta avvenendo adesso in USA).

Niente a che vedere con l’andamento dell’epidemia in Italia.

Quindi i suoi riferimenti al “populismo” Ricolgi farebbe meglio a circoscriverli all’unica regione dove la situazione ha tuttora un andamento diverso dal resto del paese.

E perché anche Ricolfi sta a menarla con la “colpa” di Alzano e Nembro, omettendo di parlare del “peccato originale” a Codogno?

Ricolfi, che c’ha tutti i suoi bei grafici per provincia pesati su 100mila abitanti, NON PUO’ NON SAPERE che la situazione a Cremona è stata del 50% più grave (casi per abitante) che a Bergamo e Brescia. E a Piacenza e Lodi è stata del 25% più grave (casi per abitante) che a Bergamo e Brescia.

E com’è che queste 3 province sono DI GRAN LUNGA le TOP3 con più casi? Perché al centro tra queste 3 province si trova CODOGNO!

Lì la zona rossa c’è stata, eppure l’epidemia ha galoppato peggio che a Bergamo. Come la mettiamo?

La zona rossa di Codogno era sottomensionata e non ha contenuto un bel niente. Perché Ricolfi che è così sbrigativo ad attribuire responsabilità non ne parla?

Heatmap per provincia che ho postato qualche giorno fa:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=916563472151792&set=a.857518581389615&type=3&theater

Le province sono ordinate per incidenza (numero di casi ogni 1000 abitanti), e si può verificare quanto sopra.

Notare Pavia al n.6. Non ci vuole molto ad aprire Google Map, cercare “Codogno” e unzoomare per capire quali capoluoghi sono attorno. E guardacaso sono le province top3 dell’elenco, più la provincia n.6 (dopo Bergamo e Brescia).

Guardando quella heatmap si capisce peraltro come siano ben cucinati anche i grafici che ci vengono presentati a corredo da Ricolfi.

1) partono da Maggio, quando il picco era già superato da oltre un mese: ciò fa sembrare la lieve risalita che si intravede adesso chissà cosa, quando è un alito di vento rispetto al picco dell’epidemia;

2) la scala verticale dei grafici di Ricolfi cambia da caso a caso: così si finisce per dare grande rilevanza alle pendenze perdendo di vista i valori di cui si sta parlando; una cosa è Bergamo, altra cosa è Arezzo!

Casi rilevati ad Arezzo dal 14 al 20 Giugno: 9

Valore medio? 1,29

Popolazione della Provincia di Arezzo? 345mila abitanti

Media per 100mila abitanti? 0,37

Insomma, di che stiamo parlando?

Nei medesimi 7 giorni la media per 100mila abitanti a Bergamo è stata di 4,2 casi al giorno…

3) ultimo aspetto: i TEST. Tra i grafici di Ricolfi c’è giustamente anche quello di Bologna, che negli ultimi giorni ha dato segni di vivacità. Nel periodo 14-20 Giugno media di 1 caso ogni 100mila abitanti (quindi 3 volte più che ad Arezzo, e 4 volte meno che a Bergamo). Ma se vado a guardare quanti NUOVI test diagnostici (cioè non genericamente “tamponi”) sta facendo l’Emilia Romagna in proporzione alla popolazione, e la percentuale di positivi che ne scaturisce, mi accorgo che, rispetto alla Lombardia, è in una botte di ferro.

Sempre dal 14 al 20 Giugno:

Lombardia: 41159 nuovi casi testati

Emilia-R: 28826 nuovi casi testati

In sostanza, in rapporto alla popolazione, l’Emilia Romagna fa oltre il 50% di test in più della Lombardia.

E cosa ne scaturisce?

Ne scaturisce che se vado a guardare la % di positivi sui nuovi test condotti in E.R è attorno allo 0,5% (con trend DISCENDENTE), mentre in Lombardia è del 3,5% (con trand ascendente: l’11 Giugno questo valore in Lombardia era al 3%). I grafici aggiornati a ieri sono qui:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=917945878680218&set=pcb.917904122017727&type=3&theater

Quindi oltre che essere decisamente meno, i nuovi casi di Bologna sono molto meno preoccupanti di quelli di Bergamo proprio perché in Lombardia:

– si testa meno

– in % ne scaturiscono più positivi

– questo andamento peggiora

Ed è questo ciò su cui ci si dovrebbe concentrare: dove ci sono casi ma è palese che TUTTORA (dopo mesi!) ancora non si testa abbastanza per circoscrivere/eradicare il problema.

Esattamente ciò che pochi giorni fa denunciava Crisanti.

Il problema qui non è il virus, è la mancanza del lavoro. Con il reddito di cittadinanza ci avviamo al fallimento peggio della Grecia. Sarà un decrescita felice (INFELICE) come promesso dai 5 stelle. Saremo tutti più poveri e i poveri di adesso staranno peggio. ultima modifica: da

