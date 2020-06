Mattarella, il messaggio alle Fiamme Gialle: “Evitare che l’usura approfitti delle difficoltà delle famiglie”

Il presidente della Repubblica in occasione del 246esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza rivolge un appello a vigilare contro la criminalità organizzata che potrebbe strumentalizzare le difficoltà di famiglie e imprese

Sig Presidente, quando ha tempo si rilegga Tutti i suoi messaggi. Lì valuti alla luce degli effetti da loro sortiti. Probabilmente si renderà conto della loro ovvietà, scontatezza e inutilità. Sarà forse il caso di cambiare toni e metodi se davvero Lei vuole raggiungere quei miglioramenti di cui tanto parla. Continuare con gli stessi metodi e aspettarsi risultati diversi non denota molto acume. Cominci a far pagare le tasse agli evasori, gli imprenditori, quelli delle quote, quelli che hanno alimentato il lavoro nero, e quelli che taroccano i documenti per truffare Fornitori e clienti.

Ho appena sentito Tridico dall’Annunziata: – ha elencato i milioni di euri che ha dato agli Italiani (anche se la domanda era su tutti quegli euri a tutt’oggi non arrivati);- ha detto che le aziende non hanno “pagato” la cassa integrazione ai dipendenti che non la stavano ricevendo, ma l’hanno solo “anticipata” (e vien da chiedersi chi ha messo a capo dell’Inps un tal ipocrita sofista); – ha detto che il RdC ha salvato migliaia di poveri (anche se la domanda era sul perchè ha fallito nel suo scopo effettivo di far lavorare i disoccupati); – ha detto che il Mes andrebbe preso, ma forse no se richiede condizioni, però sì se ce ne sarà bisogno, a meno che sia senza vincoli e purchè sia utile, … e comunque non è affar suo perchè con l’Inps non c’entra nulla. Problemi (personaggi incompetenti a capo di istituzioni importanti) che a Mattarella non sembrano sfiorare.”Evitare che l’usura approfitti delle difficoltà delle famiglie …” Giusto, ma più che alla GdF è un’indicazione da dare al Governo ! Se l’usura diventa imperante, è perchè – Conte non sapeva che incaricare questo Inps per la cassa integrazione voleva dire intasare inaspettatamente anche le Regioni; – Conte non sapeva che per ottenere la cassa integrazione bisognava forzatamente iscriversi alla CGIL con 3 mesi di arretrati; – Conte non sapeva che far dare i prestiti alle banche implicava dar loro uno scudo fiscale (cosa ripetutamente dettagli dall’opposizione);- Conte non sapeva …..Signor Presidente, questo Conte che non sapeva lo ha voluto Lei.

PS: Mi associo agli auguri per le Fiamme Gialle, e sono fiducioso che continueranno a fare, come sempre, il loro vigile ed efficace lavoro contro la criminalità organizzata, ed in particolare in questo periodo dove potrebbe trovare notevole spazio l’usura a danno di famiglie ed imprese.

Se però vogliamo veramente lottare contro il fenomeno dell’usura, oltre a vigilare, cosa che penso la Guardia di Finanza abbia sempre fatto, bisognerebbe che il Sistema Bancario svolgesse seriamente i compiti per i quali è preposto, ed ai quali spesso viene meno, finendo a volte esso stesso ad essere autore di usura.

Dopo aver sostenuto il rispetto il lavoro della GDF, ma 9000 evasori totali stanno in una sola città. Rispetto all’elusione basti dire che nel 2018 solo il 6% delle denunce dei redditi superava 50000 euro e ben il 44% stava sotto i 15000 lordi, of course… Mi spiace, ma se non si trova un sistema per evitare che qualcuno ci dica: “con I’Iva o senza…” l’Italia e’ destinata a fare una brutta fine..

Infatti è ben noto che gli usurai, generalmente, non approfittano affatto dello stato di bisogno delle persone… quando mai è successo?

