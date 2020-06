Le bombe di Dibba e di Grillo, poi la storia del Venezuela. “Ne combinano una al giorno”. Semi-dramma tra i dem. Per il Pd è come avere a che fare con il fratello scemo. Quello che non sai mai che ti può combinare da un momento all’altro.

Nel pieno degli Stati generali, che sono l’investimento del secolo per il governo, ecco che arriva Dibba e butta una bomba chiedendo un congresso grillino. Boom. Non passano due ore che Grillo gli tira un ceffone e gli dice di stare al posto suo. Boom boom. Non si fa in tempo a riprendersi…

MA NON SONO SICURO CHE SIA TONTO? Sui temi che contano – assistenzialismo, anti Industrialismo, dirigismo, giustizialismo, cioè alla fin fine soldi e manette – sembrerebbero invece sempre meno distinguibili. Perfino il Venezuela, adesso, a risvegliare malinconiche nostalgie. A dividerli resta il congiuntivo. Il dilemma: se seguo il fratello tonto, sarà mica che faccia un tonfo? Se nascesse “Con te”, sarebbe per il Pd un’emorragia di voti.

“Nel pieno del momento degli Stati generali, che sono l’investimento del secolo per il governo”: chi saranno mai i tonti che credono che la meravigliosa Villa, addirittura divenuta una “casa chiusa” per l’intorno Italia, dove ipotizzati unti chiacchiereranno per 10 giorni senza produrre Obiettivi e piani (investimenti e tempi e modi per raggiungerli); non ho mai visto e sentito tonti e loro fratelli che hanno fatto cose come i Progetti (senza i quali gli Euri agognati e sbandierati dagli stessi tonti non arriveranno). Mi viene un dubbio, i fratelli tonti o finti tonti perché non sanno come fare a dire agli italiani che soldi non ce ne sono: allora fare finta vuoi di essere fratelli come di fare i tonti e Ottobre si avvicina.Tutto il resto soldi russi,soldi venezuelani,fanno parte della messa in scena per” l’immaginazione al potere “dei giornali che ormai soffrono della concorrenza della Rete;dei giganti della politica e negli investimenti come Mattei. Ieri Mattei…Oggi Conte.

M5S. Il fratello tonto del Pd ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo