Oltre i soldi. Come diavolo ha fatto l’Italia a non diventare il Venezuela d’Europa

Lo spettacolo dei grillini indignati contro la cultura del sospetto (Maduri e puri!) è l’ultimo capitolo di una grande storia: il populismo che combatte contro ciò che ha seminato. La magia italiana: aver reso l’estremismo incompatibile con la realtà.

La notizia riportata ieri dal quotidiano spagnolo Abc relativa al presunto finanziamento da 3,5 milioni di euro che il regime venezuelano avrebbe versato nel 2010 nelle onestissime casse del Movimento 5 stelle tramite il consolato venezuelano di Milano (gasp!) può essere letta e approfondita utilizzando due chiavi di lettura differenti. La prima chiave di lettura, che ci sembra però anche quella decisamente più pigra, è quella che ci porterebbe a evidenziare uno spettacolo spassoso ma tutto sommato poco interessante.

Uno schizzo di fango o merda va a posarsi sulle stelle. Fango che non guarda in faccia a nessuno, colpendo stavolta gli “onesti”. Non sono per niente sorpresa, me lo immaginavo che prima o poi toccasse anche a loro. Sarà vero, o è una bufala la valigetta piena di milioni di dollari? Saranno i magistrati a decidere, è il solito ritornello in questi casi. La mia risposta alla sua domanda, caro Direttore, è: sto con la Bilderberg europeista.

Ma cé chi! Riesce a vedere ‘il grande show del grillismo impegnato con tutte le sue forze a combattere contro ciò che il grillismo ha sciaguratamente seminato nel paese’ dove invece questi si limitano a negare quanto viene loro addebitato (in inchieste giornalistiche dubbie quanto legittime), mentre non smettono di trasformare in propaganda a tappeto qualunque notizia di illecito addebitato a chiunque altro, diffusa a qualunque livello e da chiunque, ma specie se improbabili. E quando non ne trovano le inventano. E quando non ce la fanno, il che accade spesso, si rivendono delitti perfetti e poteri forti in stile procura di Trani. Personalmente spero che siano così scemi da querelare, e che scatenino così un bel circo. Questi capiscono solo il manganello.

Oggi e con finti tonti fratelli (vedi oggi) ora voi siete gli unici che non ha capito che siamo con le “pezze nel sedere” grazie al “Conte Grillo”nel pre Covid e dopo Covid, “Io so io e voi non siete un c…o” perciò mi prendo 10 giorni di Pamphilj scic, mentre moltissimi italiani (sicuro 400-500.000) aspettano ancora la Cassa integrazione, e gli altri, vedi le Confederazioni dei datori di lavoro, hanno i loro progetti alternativi (progetti: obiettivi , obiettivi-mezzi e tempi) e non chiacchiere da Villa Pamphilj scic (già discussioni avute nelle commissioni parlamentari) mentre l’altro del duo sentenzia “Basta e qui comando io” qui dove? Comando per procura?.

C’è solo che da riderci per non piangere! È questa la pasta con cui sono fatti gli italiani.Spagna o Francia purché si magna.Ed è questo il motto politico dei movimenti rivoluzionari di questi ultimi tempi. Dal grillismo al Papete. Qualcuno di incazzerà per l’accostanento, ma guardandoci bene dentro, non credo che si trovino molte differenze politiche tra il Venezuela e la Russia. Auguriamoci che tutto vada a finire bene per tutti noi italiani ed europei.

Oltre i soldi. Come diavolo ha fatto l'Italia a non diventare il Venezuela d'Europa

