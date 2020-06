Pasquale Tridico: “25mila persone non hanno ancora ricevuto la Cassa integrazione”

Il presidente dell’Inps a Mezz’ora in più: “Finora 11 milioni di persone sono state pagate tra bonus e cig per 15 miliardi di euro”

“Le persone che non hanno ricevuto la Cig, almeno una prestazione, sono 25 mila persone al 31 di maggio”. Lo ha detto il presidente dell’Insp Pasquale Tridico parlando a ‘In Mezz’ora in più’. “Finora 11 milioni di persone sono state pagate tra bonus e cig per 15 miliardi di euro”, ha continuato. Nel dettaglio: “Abbiamo pagato oltre 4 milioni bonus tra marzo e aprile, abbiamo pagato la Rem. Ogni prestazione che noi paghiamo ha la firma di un dirigente, si rischia sempre un danno erariale”, ha aggiunto. E ancora: “Abbiamo pagato 5.3 milioni di prestazioni di cig, 450mila assegni per i congedi, si tratta di 11 milioni di persone”.

A me francamente Tridico,non piace; ma Calenda (ora in Tv) è sempre più ridicolo. Lui ha capito tutto,è penoso per la sua presunzione,tenta la carta affabulatore..ma rimarrà al chiodo,ricorda Mariotto Segni. Vorrebbe scuotere gli elettori narcotizzati del PD,con argomenti che non sono suoi (e sono invece della sua prole,migliore di lui) e basta guardare la sua squadra che ha chiamato intorno alla sua formazione. Calenda io sono di destra (gli dicono in molti!)…e lei mi piace e dice delle cose che mi piacciono! Appunto ,quindi se gli piaci è perchè dici e pensi cose di Dx.Sei di dx ed ammucchiati da quella parte…e portati anche Gori!

A parte la destra becera tutti sanno che l Inps ha corrisposto in pieno alle attese.Più che merito di Tridico che io non sopporto e l’ottima prestazione fornita è merito di dirigenti e impiegati che hanno capacità adeguate e senso della comunità.Peraltro negli enti previdenziale tutto questo è normale.NB non sono dipendente Inps.

Come si fa a lamentarsi dell’INPS in una situazione mai avvenuta prima. La mia esperianza personale di pensionato è stata più che positiva. Addirittura mi hanno telefonato a casa per avertirmi di aver liquidato la pensione. La verità che le televisioni e i partiti di riferimennto stanno facendo terrorismo. aggiungo che le persone che conosco sono contente di aver avuto tutti i benefici richiesti. Ma quando mai c’è stato un governo che ha dato quanto questo? Aggiungerei che alcune regioni hanno ritardato moltissimo a trasmettere i dati all’inps dei richiudenti cig. Da qui i ritardi. Ieri qualcuno sbraitava in TV che ancora non sono state pagate 1 milione di cig cosa ovviamente non vera, ma questa destra sacrificherebbe il paese pur di screditare il governo.

