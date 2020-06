Per il flop del comizio fa un comizio-show pieno di fake comicità e falsità a Tulsa parlo di Donald Trump. Povera america un pagliaccio PRESIDENTE. In Oklahoma per questioni elettorali, il presidente degli Stati Uniti non solo ha definito il coronavirus “kung flu”, ma – spiegano i media americani – ha anche lanciato la provocazione dal palco: gli Usa, ha infatti affermato, dovrebbero “rallentare” i test per il Covid-19 per evitare così un aumento dei casi. Dichiarazioni che hanno sollevato un polverone, raccontano ancora i media Usa, tanto da costringere la Casa Bianca a intervenire: “Stava chiaramente scherzando per richiamare l’assurda copertura mediatica” della pandemia in corso, ha spiegato alla NBC un alto funzionario.

Trump show COMICO a Tulsa, il virus diventa "kung flu"

