Marattin (Italia Viva): “Taglio dell’Iva? Proposta mai discussa in maggioranza. Ma è più urgente ridurre le tasse sul lavoro” “In una fase come questa tutte le idee hanno diritto di cittadinanza nel dibattito. Ma sul sistema fiscale ci sono tre urgenze, Irpef, Iva e Irap: nel 2021 possiamo affrontarne solo una”

Luigi Marattin, deputato di Italia Viva ed ex consigliere economico di Palazzo Chigi, condividete l’idea del taglio dell’Iva proposta da Conte? Ne avete discusso in sede di maggioranza o per ora è un’idea tutta del premier?

“No, non ne abbiamo mai sentito parlare prima d’ora. Ma tutte le proposte di politica economica, specialmente in una fase come questa, hanno diritto di cittadinanza nel dibattito”.

Gualtieri frena, il Pd è prudente. Per una volta siete sulla stessa linea?

“Sul sistema fiscale ci sono tre urgenze: Irpef, Iva e Irap (e tralascio la tassazione immobiliare, che pur avrebbe bisogno di considerazione). Se vogliamo essere seri – e intervenire riducendo sensibilmente il carico – nel 2021 possiamo affrontare solo una di queste tre. Non vorrei insomma, che una settimana parlassimo di Irpef, una di Irap e una di Iva, dando l’illusione che possiamo affrontarle tutti e tre. Per poi magari finire per non fare nulla”.

Ci sono misure più urgenti del taglio dell’Iva?

“Per noi l’urgenza è un taglio massiccio (e una semplificazione senza precedenti) delle tasse sul lavoro dipendente e autonomo. Non voglio ridurre la complessità della politica economica, ma mi sento di dire che possiamo immaginarci tutti i grandi piani che vogliamo, ma se rimaniamo con questi livelli di pressione fiscale su chi lavora e produce, questo Paese non tornerà mai ad un ritmo di crescita sostenuto”.

Se foste di fronte a una scelta, per voi sarebbe meglio tagliare l’Iva o l’Irpef? Che differenze ci sono tra le due operazioni?

“In politica economica si è sempre di fronte ad una scelta, perché le risorse sono scarse per definizione. Un taglio Iva – se permanente – ha un effetto di domanda, poiché può rilanciare i consumi; un taglio Irpef invece ha effetti sia di domanda (perché aumenta il reddito disponibile) che di offerta (perché incentiva il lavoro)”.

Ci sarebbero le risorse per il taglio dell’Iva? “Il quadro di finanza pubblica è ancora molto incerto sul 2020, figuriamoci sul 2021. Io mi limito a dire che se vi saranno (come auspico) le condizioni per un massiccio taglio di tasse, non può avvenire contemporaneamente sia su Iva che su Irpef”.

Tagliare l’Iva avrebbe davvero un effetto positivo su prezzi e consumi?

“Se il taglio fosse permanente, molto probabilmente si. Se – come mi pare di capire – fosse limitato ad un solo anno, l’efficacia è molto più dubbia”.

