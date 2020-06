La cosa sconvolgente è che questi signori possono decidere se mandarti in galera 20 anni, o no!

Caso Palamara, chiesto processo disciplinare per ex presidente Anm e altri 9 magistrati. In Cassazione il pg Salvi illustra i criteri delle prossime incolpazioni e avvisa: “Rischiano le sanzioni più gravi”. Per il deputato renziano Ferri (magistrato in aspettativa) chiesta alla Camera l’autorizzazione a usare le intercettazioni.

E quindi che gli daranno…un buffetto e la raccomandazione a non farlo più? E poi solo il cattivone Palamara e i suoi amici sono responsabili…tutti gli altri magistrati italiani queste cose non le fanno…Comunque quando i meda hanno tempo si occupino pure dei tribunali italiani tuttora paralizzati causa emergenza virus…con le udienze tranquillamente rinviate di 6 mesi o più.. Ma certo Anm e Csm non se ne preoccupano…Ci vule un codice etico ferreo e chi non lo applica: FUORI. I magistrati dovrebbero essere al di sopra di ogni sospetto ed i più integerrimi tra i cittadini, ed invece si credono spesso al di sopra della legge. nella aule di giustizia sta scritto che “la legge è uguale per tutti” ma non sta scritto “tranne che per i magistrati” forse perché la frase cè l’hanno scritta alle spalle! si la Magistratura deve recuperare veramente molto nella considerazione dei cittadini, troppi troppi magistrati di ogni ambito, compresa la giustizia amministrativa, sono poco preparati e usano scorciatoie per fare carriera. Poi i partiti fuori dalla magistratura, e dovrebbe essere impedito il rientro in magistratura di chi ha avuto cariche politiche, visti i risultati.

Tutti che cercano capri espiatori senza toccare il nocciolo della questione e tentando di ingannare l’opinione pubblica, come fa Salvi. Per anni la magistratura è stata utilizzata per attaccare i nemici politici. Questo dicono le chat di Palamara. Il Csm risponda su questo, e chieda perdono agli italiani perché i magistrati hanno attaccato e devastato la nostra democrazia.

Che la giustizia andasse riformata lo affermò Nanni Loy in un meraviglioso film di 50anni fa, quando ancora i due Mattei non erano nati, Berlusconi incominciava il mestiere di palazzinaro e Palamara forse aveva i pannolini. La giustizia è una macchina mal funzionante indipendentemente da questi esecrabili episodi. Purtroppo la parte politica che avrebbe dovuto riformarla, quella progressista, non ne ha mai avuto il coraggio ed ha convinto i cittadini che questa giustizia mal funzionante fosse l’ultimo baluardo che ci avrebbe difeso dai cattivi politici/governanti. Che erano gli altri. E noi creduloni – me compreso – gli abbiamo dato credito nel ventennio berlusconiano, che parte dallo spettacolo di mani pulite, uno sfracelo giudiziario che ha lasciato il paese peggiore di prima.

La cosa sconvolgente è che questi signori possono decidere se mandarti in galera 20 anni, o no!

