BELLANOVA MASSACRA EMILIANO: “IL PEGGIOR CANDIDATO. SI RITIRI E NOI TORNIAMO IN COALIZIONE”

Sono molto soddisfatta che dal Consiglio dei Ministri cè stata una condivisione e un primo ok all’applicazione del meccanismo della doppia preferenza di genere nelle leggi elettorali di Puglia e Liguria, due regioni che andranno al voto a settembre e le cui legge elettorali incredibilmente non si sono ancora adeguate alla norma nazionale.

Quando arriverà la decisione definitiva, sarà una vittoria delle donne, una scelta importante, che ho sollecitato in più occasioni anche con una lettera al Presidente del Consiglio e che rafforza e legittima ulteriormente la rappresentanza femminile nei territori, garantendo nuovi spazi per l’agire delle donne in politica e nelle Istituzioni, dove ancora troppo spesso trovano difficoltà ad affermarsi.

Permettere alle donne e alle loro istanze di essere adeguatamente rappresentate a tutti i livelli di governo significa migliorare la qualità della democrazia ed i processi istituzionali e decisionali.Più donne, più democrazia. Teresa Bellanova

POI: BELLANOVA MASSACRA EMILIANO Contro Michele Emiliano anche la ministra Teresa Bellanova, punto di riferimento nazionale di Italia Viva. La parlamentare brindisina, intervenendo alla trasmissione di Radio Uno, Un Giorno da Pecora, ha letteralmente massacrato il presidente della Puglia, candidato del centrosinistra. “E’ il peggior candidato che il centrosinistra potesse presentare”. Bellanova inizia dalla dichiarazione del segretario del PD, Nicola Zingaretti, che ha definito ridicola la posizione assunta da Italia Viva che sostiene il Governo e poi sputa veleno sui territori. “Sottoscrivo la dichiarazione di Zingaretti, ma ricordo a Nicola che è ridicolo insistere su candidati che hanno dimostrato di non sapere governare. E penso alla mia Puglia, regione dove il sistema sanitario non funziona, il settore agricolo è stato smontato pezzo pezzo dai ricorsi giudiziari, l’industria peggio di peggio. Allora dico a Zingaretti di andare oltre le parole e candidiamo una personalità forte, non certo Emiliano. E poi non è vero che abbiamo candidato Scalfarotto per far perdere Emiliano. Emiliano non ce la farebbe comunque. Noi con il sottosegretario agli Esteri, abbiamo presentato una nostra proposta di governo su temi concreti, dal profilo produttivo alla valorizzazione del binomio agricoltura-turismo. Se Zingaretti ha il coraggio di ritirare la candidatura Emiliano noi ritiriamo Scalfarotto e siamo pronti a fare una operazione unitaria. Altrimenti sono il PD e Emiliano che giocano a perdere”.

BELLANOVA MASSACRA EMILIANO: "IL PEGGIOR CANDIDATO. SI RITIRI E NOI TORNIAMO IN COALIZIONE"

