Che la Meloni fosse piccola, brutta e cattiva lo sapevamo già, così sgradevole che il padre quando se ne rese conto se ne scappò ma che fosse anche bugiarda ora ne abbiamo le prove quando dice che il PD difende i vitalizi. Ed io non sono certo un difensore del PD.

Nella commissione che ha abolito quella norma non c’era nessun senatore del PD o di Italia Viva ma solo di Forza Italia e Lega.

Uno è il Presidente, Giacomo Caliendo, senatore, magistrato, di Forza Italia. Gli altri componenti politici sono altri due senatori, entrambi della Lega: Simone Pillon e Alessandra Riccardi, che, eletta con i 5 Stelle, è appena passata con il Carroccio. Poi ci sono due membri «laici», non senatori, nominati dal presidente del Senato, l’azzurra Maria Elisabetta Alberti Casellati scelti tra magistrati a riposo delle supreme magistrature ordinaria e amministrative, professori ordinari di università in materie giuridiche, anche a riposo, e avvocati dopo venti anni d’esercizio.

Se la prenda piuttosto con quei pagliacci a Cinquestelle che hanno emanato quella norma propagandista e demagogica e che ignorano che i diritti acquisiti non si abrogano. Non lo sapevano che la legge non può essere retroattiva?

Si poteva invece abrogare il ricalcolo e l’adeguamento come proposto da Richetti, mi pare, che produceva un taglio del 40%.

La norma passò alla Camera ma doveva andare ancora al Senato. ma loro dovevano fare fuffa per darla a bere ai loro elettori sub umani.

Che la Meloni fosse bugiarda, piccola, brutta e cattiva lo sapevamo già ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo