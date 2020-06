DAL SISTEMA FISCALE PIÙ COMPLICATO DEL MONDO A QUELLO PIÙ SEMPLICE.

Cancelliamo completamente l’Irpef attuale, vecchia di mezzo secolo e che in questi decenni è stata solo resa sempre più complicata e iniqua.

E sostituiamola con un sistema fiscale del genere:

– sui primi 8.000 euro lo Stato non ti tassa, perché è ciò che ti serve per sopravvivere (quindi se guadagni 10.000 euro, vieni tassato su 2.000, se ne guadagni 200.000, vieni tassato su 192.000)

– cancelliamo tutte le deduzioni e le detrazioni esistenti, conservando solo quelle essenziali (come – a titolo di esempio – prima casa, spese sanitarie, contributi), perché nel tempo sono diventati strumento di clientela politica e di incredible complicazione del sistema, oltre che di iniquità

– cancelliamo tutti i regimi sostitutivi, conservando solo quelli più utili, come – a titolo di esempio – cedolare secca per affitti (per combattere l’evasione) e tassazione redditi da capitale (per non correre il rischio di colpire il risparmio).

– applichiamo tre aliquote. Numeri non ne diamo, siamo gente seria. Occorre prima fare bene i conti. Ma tre aliquote – insieme al minimo esente di 8.000 euro – bastano e avanzano per ottenere progressivita’, e al contempo avere un sistema semplice.

– la parte di sostegno alla famiglia viene tutta concentrata nell’assegno universale, l’architrave del Family Act approvato un paio di settimane fa dal governo. Basta mille rivoli e mille strumenti con decine di pagine di spiegazione per comprenderne il funzionamento, ma un assegno per tutti per ogni figlio a carico (ovviamente più pesante per chi ha meno). Ma che vada a tutti: al figlio del dipendente pubblico come al lavoratore autonomo.

Così facendo, possiamo avere un sistema di tassazione sul reddito molto più semplice (la complessità è un costo, e un incentivo all’evasione) e molto più leggero su chi lavora e produce (senza il quale non torneremo mai a crescere).

Invece di perdere tempo a pensare a ridurre per qualche mese un paio di punti di Iva su qualche bene o servizio, o inseguire i sogni di economia cashless (mentre alla fine, gira e rigira, le commissioni bancarie non le abbassa mai nessuno), che dite se ci mettiamo al lavoro subito su rifare – e ridurre – le imposte sul reddito?

Fisco più semplice e più leggero per chi lavora e produce.

