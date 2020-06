GEORGE FLOIYD! è tra noi.

Una delle infamie degli aguzzini nazisti nei campi di concentramento era di costringere i prigionieri a picchiarsi tra loro. Per questi assassini era il massimo dello spasso, era la dimostrazione che loro dominavano su esseri inferiori.

Questo orrore si è riprodotto ad Agrigento per opera di un poliziotto della Repubblica Italiana che dovrebbe essere guidata dalla Costituzione antifascista. Questo poliziotto si è divertito a costringere dei giovani migranti tunisini a colpirsi reciprocamente, nel silenzio e nel consenso di chiunque gli fosse attorno. Niente minimizzazioni o derubricazioni a caso isolato prodotto da una mela marcia. Niente giochi di parole su goliardate e simili. Questo comportamento oltraggioso contro la civiltà e il genere umano non è una ragazzata, bensì il prodotto organico di un razzismo e di una violenza che sono diventati componente di fondo nei comportamenti normali delle nostre polizie. Avete mai sentito un poliziotto italiano dare del lei a una persona di pelle scura cui venivano chiesti i documenti? Favorisca i documenti è una frase storica della nostra polizia che si applica solo agli italiani bianchi. Da qui tutto il resto. Un resto che consiste in violenze, soprusi, sopraffazioni che avvengono in silenzio e con la minaccia: se parli è peggio. E in effetti a volte è davvero peggio, come sanno quei migranti che hanno denunciato le violenze subite e dopo un po’, guarda caso, non hanno avuto più né lavoro, né permesso di soggiorno.

Credo che i fatti si commentino da soli. E che le considerazioni espresse siano del tutto inoppugnabili. Quello di rispettare SEMPRE la dignità delle persone (anche dei criminali, rei confessi e/o riconosciuti tali da sentenze definitive) è uno dei valori sanciti dalla costituzione. Quindi, a maggior ragione, tali attenzioni dovrebbero riguardare anche persone che non hanno commesso reati, e senza distinzioni di sesso, religione, opinioni politiche, stato sociale o razza. (uso questa parola ormai desueta per ricalcare il testo costituzionale, redatto quando al di là degli odierni scrupoli linguistici contava l’immediata comprensibilità della legge fondamentale). Determinati mestieri per forza di cose attirano persone con precise strutture mentali e, spesso, con idee e simpatie politiche nettamente orientate a destra. Compreso un certo tasso di razzismo. Giusto quello che scrive sui noti fatti di Genova. E, aggiungo io, da non dimenticare neppure il trattamento ricevuto dall’eurodeputata di colore dalla “civilissima” polizia Belga.

E aggiungo solo due nomi: Bolzaneto e Diaz. Massacro di decine di NoGlobal che stavano dormendo. Si ricorda di cosa sono capaci certi poliziotti? Ed il Capo della Polizia promosso. Altro che schiaffi ( sebbene, ovviamente, egualmente condannabili: dipendesse da me licenziamento immediato).

Forse però non conviene ricordare: erano “bianchi” e soprattutto erano NoGlobal, quindi meglio dimenticare. Ora vanno i SuperGlobal anche a sinistra: i soldi ed il potere sono lì, altro che NoLogo: Benetton come se piovesse, ed i vari Gucci & C nel Consiglio Direttivo delle “buonissime” ONG che, guarda un po’, portano i clandestini (pardon, “migranti”, anche se senza documenti nè permesso) solo ed escluysivamente in Italia. Ma ormai ai “particolari” chi ci bada più, è la bontà un tanto al chilo che conta! Ed il nuovo traffico di schiavi si chiama “accoglienza”.

Quanto a Floyd – e, sottotraccia, al cattivissimo Trump, causa dei mali del mondo, – vorrei che ci si ricordasse di questi, e soprattutto se li ricordasse Obama, che ora pontifica.

https://contropiano.org/news/internazionale-news/2013/07/14/usa-assolta-la-guardia-che-aveva-ucciso-un-ragazzo-nero-disarmato-017947

http://america24.com/news/da-trayvon-martin-mike-brown-gli-altri-afroamericani-uccisi-dalla-polizia

https://www.huffingtonpost.it/2016/07/08/dallas-polizia-afroamericani_n_10888744.html

Obama era “dispiaciuto”. Poverino…E magari, un pensierino anche per i “perfidi” poliziotti…Ma occorre cercare bene in Rete per trovare queste notizie: ben gli sta?

https://www.huffingtonpost.it/entry/poliziotto-in-pensione-ucciso-in-diretta-facebook-durante-i-saccheggiamenti-a-st-louis_it_5ed75578c5b6a209e0b9c34f

Ed era anche “di colre”. Ormai il razzismo – che c’è e con tutto questo caos ovviamente prospera alla grande – ci entra più poco. Tutto contro Trump. Che non è detto ancora che ci perda. Non è la prima volta che i sondaggi toppano. Purtroppo.

PS: Ma! Tutte le volte che si affrontano argomenti come questo mi pare che sfugga un elemento di fondo, senza tenere conto del quale sembra effettivamente di trovarsi di fronte a fatti straordinariamente inediti. Questo elemento è “la variegata strutturazione dell’animo umano”. Si tratta di una variegatura che non risparmia nessun ambito, e che pertanto troviamo in qualsiasi categoria di individui. Una variegatura che – come ben sappiamo – contempla tutte le sfaccettature dell’animo umano: dall’onestà alla mafiosità; dalla mansuetudine alla ferocia; dalla generosità al cinismo. E’ a causa di questa variegatura che nessuna categoria di individui può considerarsi immune da macchie. Perché ciascuna categoria di individui non è altro che “un campione di umanità”. Accade così che ci siano i medici che vanno a morire nella battaglia contro il coronavirus e altri medici che impiantano protesi fasulle pur di intascare i soldi dei fabbricanti di quelle protesi. Esistono preti che dedicano la loro vita all’assistenza dei diseredati, e altri “preti” che altro pensiero non hanno che quello di ristrutturarsi l’attico coi soldi sottratti all’Ospedale Bambin Gesù. Ecc., ecc., ecc. Tutte le volte che veniamo a conoscenza di cronache di questo genere manifestiamo genuino stupore. Io sono convinto che lo facciamo anche in buona fede, ma quando lo facciamo ci dimentichiamo di un piccolo particolare, che attenuerebbe molto il nostro stupore, qualora ne tenessimo conto. Questo piccolo particolare riguarda il “come è fatta l’umanità”. Ed è giusto il tenere ben presente questo fattore, ciò che mi rende un pochino scettico circa la possibilità di potere aspirare a che venga raggiunto il traguardo (utopico) di un’umanità futura che si sia finalmente priva di “macchia” alcuna. Tutt’al più – almeno, così penso – si può “lavorare sulle percentuali”, tentando di rendere sempre più esigue quelle degli individui che attuano comportamenti esecrabili. In questo senso ben vengano, s’intende, le denunce . Ma senza illudersi di potere dare il colpo di spugna. Il “caso Floyd” ci ha sconvolti tutti (beh, anche qui, tutti forse no; vorrei fare un sondaggio tra quelli di Casapound e di Forza Nuova LEGA E FRATELLI D’ITALIA E DIVERSI ESPONENTI GRILLINI, e poi vedere cosa ne vien fuori…), come se fosse una cosa inedita. Ma il fatto è che siamo portati a dimenticarci le cose, e che se conducessimo un’analisi retrospettiva approfondita delle cose, reperiremmo una quantità di casi simili spalmati sui vari decenni. A questo punto non vorrei essere frainteso. Il mio non è un invito ad essere fatalisti perché “tanto non ci si può fare nulla; il mondo ha sempre girato così e girerà sempre così”. Questo proprio no, perché – come dicevo prima – “mele marce” e “punte dell’iceberg” sono immagini che, un po’ più scientificamente, possono essere trasformate in percentuali. E a questo punto l’auspicio è che che si riesca ad assottigliarle sempre di più. A renderle sempre più esigue e insignificanti. Ma dubito che le si possa azzerare, per cui di tanto in tanto ci scapperà l’episodio che ci fa accapponare la pelle. Dunque ben venga la “vigilanza” costante da parte dei media (ma direi, più in senso lato, da parte di tutti i democratici), particolarmente in un periodo assai critico come quello presente, in cui il fascismo è stato ampiamente sdoganato (si dice che il fascismo, in quanto tale, non potrà mai più tornare nella stessa veste in cui si presentò; ora, se c’è una frase che non mi rassicura è proprio questa, perché reputo anch’io improbabile che tornino a vedersi in giro individui con il fez in testa e la bottiglia dell’olio di ricino portata a spasso per mano; sennonché il fascismo non è folklore, ma è “un modo di essere”; e questo “modo di essere” sta ahimé diventando il modo di essere di troppi individui). Quindi massima vigilanza, questo sia ben chiaro. E dunque ben venga, al netto delle osservazioni – credo realistiche – che ho proposto, la segnalazione di AGRIGENTO.

GEORGE FLOIYD! è tra noi. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo