Il pensiero di Emiliano (in coerenza con il personaggio) fesso in tutto.

Il pensiero di Emiliano, se avesse avuto mutazioni sarebbero state (in coerenza con il personaggio) di ulteriore radicalizzazione, per cui mi sembra ardito di parlare di una coalizione e di un programma di centro sinistra.

L’apertura di credito iniziale nei confronti del governo giallo verde, non ha mostrato ripensamenti anzi…, per cui è mia impressione che sarebbe più corretto parlare di un programma ribellista e velleitario di sinistra/destra che (per pudore) non esclude i due semi-centri alleati delle ali estreme che si stringono la mano chiudendo il cerchio.

In realtà quando si lotta per le poltrone, ogni eclettismo si auto assolve, nascondendosi dietro l’ambiguità delle due incognite: costituite da Forza Italia, che si dichiara per l’uso del MES e l’Europa Unita e poi fa muro comune, per altri versi, con Salvini e Melloni, che parlano a ruota libera di tutto, tacendo solo quello, che sbagliando, ritengono d’aver compreso!

A pregiudicare del tutto il quadro, vi è la maionese impazzita del M5S, in cui la confusione regna sovrana e dove le pseudo idee, sono più correttamente definite: infinite (per numero) e contrapposte pulsioni.

In conclusione per fortuna dei pugliesi, c’è Ivan Scalfarotto sostento da Italia Viva, Azione di Calenda e +Europa che in una campagna elettorale, che marginalizzerà la proposta, saranno i soli a parlare di problemi reali e di soluzioni concrete!

Sperando che gli elettori pugliesi comprendano, la rilevanza della posta, essendo in gioco non solo il loro futuro prossimo venturo, ma anche quello delle generazioni future, che sicuramente avranno sulle spalle il debito più grosso da pagare della storia della Repubblica, che sarà loro pesante quanto inderogabile onere, per cui rischiano, di dover sputare sangue per estinguerlo, senza vedere risultati, sentendosi scippati del prestito pur dovendolo ugualmente pagare!

