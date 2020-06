Scuola, accordo tra Governo e Regioni. QUANDO IL GIOCO SI FA DURO GLI INCOMPETENTI DICONO SEMPRE SI.

Scuola, accordo tra Governo e Regioni: si inizia il 14 settembre, distanziamento di un metro tra studenti.

Regioni ed enti locali hanno espresso parere positivo alle linee guida per la ripresa delle attività a scuola da settembre al termine dell’incontro che si è tenuto con la Conferenza Unificata presieduta dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia. Dopo giorni di tensioni tra Regioni e governo, in particolare col ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, dalla riunione si è dato il via libera al ritorno in classe dal 14 settembre prossimo in tutta Italia. Per quanto riguarda le misure di sicurezza, “il distanziamento fisico, inteso come un metro fra le rime buccali (le bocche, ndr) degli alunni, rimane un punto di primaria importanza nelle azioni di prevenzione”, si legge nella bozza. Nelle scuole saranno effettuati screening e test a campione per i professori, studenti e tutti gli operatori della scuola. Sulle mascherine invece la promessa è di rivalutare alla fine di agosto se il loro uso potrà essere “alleggerito” o, nel caso delle scuole elementari, abolito. Nella bozza si legge infatti che “il Comitato tecnico scientifico, almeno due settimane prima dell’inizio dell’anno scolastico, aggiornerà, in considerazione del mutato quadro epidemiologico, le proprie indicazioni in merito all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per gli alunni e per gli insegnanti all’interno dell’aula, e/o negli spostamenti e nella permanenza nei locali comuni”.

Al momento però l’accordo è stato rifiutato col no del governatore della Campania Vincenzo De Luca, che considera “irresponsabile” andare al voto il 20 settembre.Soddisfazione per l’accordo è stata espressa dal ministro della Salute Roberto Speranza, che ha definito l’intesa trovata tra governo, regioni ed enti locali “un primo importante passo avanti. Ora dobbiamo continuare a lavorare insieme anche con il massimo coinvolgimento delle forze sociali. È essenziale investire nuove ingenti risorse per garantire la riapertura di tutte le scuole nella massima sicurezza. È un obiettivo fondamentale su cui tutto il Paese deve essere unito”.

Lucia Azzolinaha definito l’accordo “un lavoro complesso ma realizzato tutti insieme” in cui è “stata buona politica per il bene della scuola” e si è ottenuto un “risultato importante”. La ministra dell’Istruzione ha però rimarcato che “è necessario il miliardo in più per la scuola che ho chiesto“.

