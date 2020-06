“Il Mes va usato”, “Decido io”. Ora è gelo tra Merkel e Conte

Cancelliera a gamba tesa sull’Italia alla vigilia della presidenza tedesca dell’Ue. In campo non c’è solo il Mes. Ecco cosa vuole. Alla vigilia della presidenza tedesca dell’Union europea, che inizia mercoledì prossimo, Angela Merkel entra a gamba tesa sul governo italiano.

Lo fa su un argomento, l’accesso ai fondi messi a disposizione dal Meccanismo europeo di stabilità, che è un nervo scoperto per il premier Giuseppe Conte perché ancora oggi divide profondamente la maggioranza giallorossa. “È uno strumento che può essere usato da tutti – ha messo in chiaro la cancelliera tedesca – non lo abbiamo attivato perché rimanga inutilizzato” . Un’ingerenza non indifferente che ha fatto infuriare Palazzo Chigi. “Rispetto le opinioni di Angela – ha replicato – ma a far di conto per l’Italia sono io con il ministro Gualtieri, i Ragionieri dello Stato ed i ministri” . Capitolo chiuso? Mica tanto. Perché le pressioni dei tedeschi sull’Italia non si limiteranno a semplici consigli. Presto passeranno all’attacco.