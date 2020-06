IL MONDO ALLA ROVESCIA. ANNAMO BENE. ANNAMO PROPRIO BENE.

Lo ripeto sempre e lo affermo anche nel mio libro: i sondaggi ti danno la riprova di quanto sei simpatico, ma sono i fatti a dimostrare quanto sei capace. Oggi bisogna tornare ai fatti concreti. Noi diamo una mano perché prima del nostro interesse personale c`è il Paese che va aiutato a uscire dalla crisi.Matteo Renzi

IL MONDO ALLA ROVESCIA.

Certo, valgono quel che valgono. Tuttavia, stando ai sondaggi, sembrerebbe acclarato che per ottenere consenso elettorale nel nostro Paese occorrano i seguenti, indispensabili requisiti:

anzi tutto, devi avere dalla tua qualche pennivendolo d’accatto, un paio di Quotidiani ed un’emittente privata TV. Meglio due e, possibilmente, una pubblica. Senza, sei costretto ad arrancare.

Inoltre, devi essere un pò razzista, capace di intrigare in rubli e rubare danaro pubblico.

Occorre, altresì, essere incompetente, fanfarone, demagogo, balbettante ed indeciso sempre sul da fare. Devi, infine, risultare “simpatico” (???).

Diversamente, se hai delle idee innovatrici e riformiste, una vitalità ed una tenacia fuori dal comune, una visione del Paese adeguata ai tempi, una capacità di progettare il futuro e magari ne hai dato pure prova conseguendo risultati insperati sia sul piano socio-economico che dei diritti civili, hai il dono dell’oratoria semplice ed efficace e pure quel carisma proprio del leader, rischi di essere inviso dai tuoi predecessori ed avversari, stritolato dal tritacarne mediatico, contrastato dal “sistema”, combattuto da servitori dello Stato infedeli e finanche incenerito dal fuoco amico.

Nel Mondo dell’uno vale uno, delle vecchie ed incrostate cariatidi politiche, della conservazione, delle fake news, del “vedremo, faremo, forse si, ma anche no”, non sono consentite “anomalie” e se lo sei…ti tirano le pietre.

ANNAMO BENE. ANNAMO PROPRIO BENE.

