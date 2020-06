Io non ho mai fatto questione di posti. L`unica discussione che mi interessa è sui contenuti, sulle cose da fare, da realizzare. Davvero non mi interessa parlare di chi fa il sottosegretario. Ma di che futuro avrà l`Italia, si. Questa è la vera mossa del cavallo che serve.Matteo Renzi

GRANDE MATTEO BASTA CON LA POLITICA DELLE POLEMICHE !!!NOI VOGLIAMO UN PROGRAMMA DI SVILUPPO CHIARO E DI VELOCE ATTUAZIONE !!! BASTA BUROCRAZIA METTIAMOLA UNA VOLTA PER TUTTE IN QUARANTENA !!!! BASTA POPULISMI E INTERESSI PERSONALI !!!!W L ITALIA VIVA !!!! Caro Matteo sei l’unico. che puoi Guidare questo governo.a ragione la Merkel che dice che noi non abbiamo un leader politico a capo del governo

Il Problema. La Politica concepita solo come propaganda perenne è il male dell’Italia. Ma l’aspetto drammatico e che questa prerogativa non solo non è esclusiva solo di questi tristi ed impresentabili figuri (che dopo aver portato nel 2011 l’Italia sull’orlo del Fallimento dal quale ci siamo slavati solo con le misure Lacrime e sangue di Monti e della Prof Fornero, ora vogliono riprovarci) ; ma questo modo sterile e strumentale di concepire la politica colpisce l’immaginario collettivo della maggioranza della nazione. Sia quella che si ritiene di destra che quella che si ritiene dura e pura di sinistra. Gli oligarchi presenti nei Partiti politici, tutti quanti, sia quelli di destra che quelli di sinistra, non fanno altro che alimentare sogni e speranze per traccheggiare i loro personalissimi interessi di bottega contrabbandati per grandi interessi nazionali. Per questo Matteo Renzi è tanto odiato perché nei suoi 1000 giorni ha dimostrato e saputo fare altro.

