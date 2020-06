ZINGA VEDE IL MONDO DALLA ROVESCIA.GUARDA LA LUNA DAL POZZO.

Regionali, Zingaretti: “Alleanza con i 5S Proviamoci”. Tour di Salvini nelle Marche: “Siamo più organizzati di 5 anni fa”

“Nelle Regioni il centrosinistra può vincere, anche grazie un’alleanza con il Movimento Cinque Stelle”. Lo ribadisce il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, che, a margine della conferenza delle donne democratice a Roma, ha spiegato: “Confermo che decidono le Regioni, però un’alleanza che governa l’Italia, o che ha l’ambizione di segnare la prossima elezione del presidente della Repubblica, dovrebbe almeno provare a unirsi nelle Regioni, anche perché la destra ha scelto spesso candidature del passato, si è unita riproponendo figure già bocciate dagli elettori”.Intanto, prosegue il tour di Matteo Salvini in giro per l’Italia a sostegno dei candidati della Lega alle prossime elezioni regionali e comunali. Dopo la Puglia, tappa di ieri, oggi Salvini è arrivato nelle Marche.”Il centrodestra è unito e a settembre vincerà, non solo nelle Marche: ci crediamo e, rispetto a cinque anni fa, la Lega è molto più presente, più forte e più organizzata”, le parole di Salvini a Porto Recanati. Poi, un focus sui tre impegni del Carroccio nella regione: “Più Infrastruttuire, taglio della burocrazia e cambiamento”.

L’espressione di Zinga quando esprime il suo concetto, dice tutto ….poi , quando dice ” dobbiamo fare un passo avanti per salvare questo ( ahhh , non un altro ? ) dice il resto !!Per non parlare ” alleanza con i 5s …proviamoci . Che dire , IMBARAZZANTE !! Sembra il fratello di Bersani …diciamo ….Gianni & Pinotto . Qui c’e’ da fare una grande pulizia …Non so che lavoro potrebbe fare certa gente ma , dirigere un paese N O ! Con tante portinerie magari mancano portinai….saranno all’altezza ??!!

Non capisco questo insistere ad un’alleanza regionale con il M5S quando non vuole. Come non capisco perché poi nelle regioni la dovrebbero fare pure Iv e LeU con il M5S. Quando c’era il governo Letta-Berlusconi, il PD e SEL facevano alleanze con il PDL alle regionali/comunali?Quando ci sono stati i governi Renzi e Gentiloni, il PD e SEL facevano alleanze alle regionali/comunali con NCD di Alfano e ALA di Verdini? Mai fatta una, una sola, in nessuna regione e nessun comune. E cmq, visto che ci tiene tanto, perché non convoca un vertice con il M5S, LeU e Iv, come ha fatto il CDX? ma deve sapere il bradipo Zinga che Il polo liberaldemocratico (Azione, Iv, + Europa) non si alleerà mai con il M5S. Il PD deve scegliere se vuole essere guida di un nuovo CSX o fare un’operazione solo di potere, snaturandosi, con il M5S.

ZINGA VEDE IL MONDO DALLA ROVESCIA.GUARDA LA LUNA DAL POZZO. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo