Tridico è stato un disastro. COMUNQUE UNA BUONA NOTIZIA! Da LUGLIO “Sforbiciata” di Tasse sulla Busta Paga per 16 milioni di Italiani.SE TRIDICO NON SI INCEPPA.

Tridico è stato un disastro. Ha sbagliato perfino sui bonus agli autonomi, dando la colpa agli hacker, sulla cassa integrazione. Non dovrebbe essere richiamato: dovrebbe essere licenziato.Matteo Renzi

Semplicemente c’ é differenza tra il dire di saper fare e realmente saperlo fare.Ma se uno crede che la politica o gestire lo stato sia aprire una scatoletta di tonno.che ci vuoi fare.Sinceramente, bastava guardarlo in faccia. Come per Arcuri… Poi, alle prime parole, anche ogni residuo dubbio se ne va. Perseverare nel tenerli è diabolico.

Da LUGLIO FACCIAMOCI IL SEGNO DELLA CROCE CI DOVREBBE ESSERE UNA “Sforbiciata” di Tasse sulla Busta Paga per 16 milioni di Italiani.Il Taglio fiscale lanciato lo scorso anno si prepara a debuttare nelle buste paga degli italiani a partire da luglio. “Abbiamo ridotto le tasse a 16 milioni di lavoratori e dal mese prossimo gli stipendi aumenteranno per 16 milioni di persone,cosi dice il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri (persona seria), spiegando che “per 11 milioni i vecchi 80 ( di Renzi) euro arriveranno a 100 euro”, mentre per i restanti l’aumento avrà un importo variabile. Un taglio che, a regime, vale circa 7 miliardi…..pare che finalmente passiamo dalle parole ai fatti, con la speranza che l’INPS di Tridico non si inceppa!!!!!!

