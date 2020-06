L’ex europarlamentare aveva detto che il leader di Azione era incompatibile con tutti e a stretto giro è arrivata la replica: “Ho lavorato con Letta, Renzi e Gentiloni, sono incompatibile con i tuoi metoidi” Ieri l’x europarlamentare aveva detto: “Calenda è incompatibile non solo con il Movimento 5stelle, ma con tutti quelli che non sono lui. E Renzi, che disorienta anche il suo più appassionato ammiratore affermando che non c’è possibilità di un rapporto vero e duraturo con il Movimento 5stelle e nello stesso tempo proponendo un patto nell’attuale governo per durare fino alla scadenza della Presidenza della Repubblica”

Calenda attacca Bettini: "Sono incompatibile solo con la tua gestione spregiudicata del potere"

