“In Liguria non so cosa succederà ma ricordo quando vinse Toti grazie alla sinistra radicale che pur di non far vincere la Paita diede via libera alle destre. Non è una questione di nomi ma di unità e la nostra Lella Paita, al contrario loro, sta cercando di unire.”Matteo Renzi

“Italia Viva non sta al rimorchio di una cultura giustizialista che propone come candidato un giornalista del Fatto Quotidiano” le parole del leader di Italia Viva, Matteo Renzi che conferma un no chiarissimo alla candidatura del giornalista Ferruccio Sansa. “Le elezioni regionali non devono seguire l’andamento nazionale. Non è una questione di nomi ma di unità e la nostra Lella Paita, sacrificata cinque anni fa per una lotta interna al centro-sinistra che ha consegnato la vittoria a Toti, sta facendo un ottimo lavoro in questo senso. Noi abbiamo una forza: siamo liberi. Se l’accordo non è serio andiamo da soli. Se l’accordo porta a candidare un grillino se lo facciano da soli, Italia Viva mette insieme anche esperienze diverse: Elisa Serafini ad esempio viene da un’esperienza diversa rispetto alla nostra”.

Renzi: "No al giustizialismo di Sansa in Liguria. Se il candidato è grillino corriamo da soli"

