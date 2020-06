Noi siamo quelli che non si lamentano degli altri ma si mettono in gioco, che non invidiano ma ammirano, che non si lamentano ma ci provano.Matteo Renzi

Ma quanto tempo gli occorrerà a Zingaretti ed ai Suoi per capire che noi di Italia Viva NON siamo i loro soldatini di piombo ?

NON CREDO PROPRIO CHE NEL PD NESSUNO COLTIVI ANCORA UN SIMILE DISEGNO DESTITUITO (COME SI USA DIRE) DI OGNI CONTATTO CON LA REALTÀ’!

GLI UTILI IDIOTI, DI TOGLIATTIANA MEMORIA, SI BANDISCONO E VEZZEGGIANO PRIMA DELL’USO, SI AFFILANO LE LORO SPADE, NON LE SI SPEZZANO.

INOLTRE NON VEDO SCHIERE DI TRANSFUGHI LASCIARE ITALIA VIVA BUSSARE (CON LE CENERI IN CAPO) ALLA PORTA DEL PD.

AD ESSERE COMPLETAMENTE SINCERO, NON CI HANNO MAI VOLUTI E CI HANNO INDICATO, COME UNICA SCELTA, L’USCITA!

QUANTO ALL’ODIO, ISTIGATO CONTRO GLI “SCISSIONISTI”, AVEVA UN DUPLICE SCOPO: MASCHERARE IL LORO SOLLIEVO E USARE L’ODIO CONTRO DI NOI PER LIMITARE RISCHIO CHE UNA PARTE DELLA BASE DEL PD CI RAGGIUNGESSE.

MA COME SEMPRE RICORDA MATTEO: “IL TEMPO È GALANTUOMO!”

