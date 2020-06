Nella testa di Salvini sono rimasti i giochi del bambino che era, non poteva essere diversamente per uno che non ha mai lavorato. La caduta del suo Governo è stato un capriccio (del bambino), se il suo “fare” prende spunto dal gioco del monopoli, vogliamo far governare l’Italia da un infante? Neanche nelle monarchie questo accade.

Chi è contrario al MES dovrebbe prestare lui 37 miliardi a tasso zero.Invece preferisce che ce li facciamo prestare, sempre da lui, al tasso dell’1,5% Lui non è certamente un povero che non ha niente da prestare, indovinate chi è? Per avere le idee chiare mi sono preso la briga di leggere i trattati europei e l’ultima versione del MES. C’è scritto chiaramente che gli articoli dei trattati che prevedono interventi nell’economia dei paesi richiedenti aiuti NON SONO APPLICABILI al MES. Certo il dilemma è dilaniante. Stare dalla parte del Pd IV e di Forza Italia? Oppure da quella di Lega e 5 Stelle? In ogni caso ci dà una sintesi su quanto siano credibili sia l’attuale maggioranza di governo che lo schieramento che si candida a sostituirla. Non dovremmo stupirci allora della diffidenza di alcuni stati europei nei nostri confronti. I NO MES RAMPICANDOSI SUI VETRI DA IGNORANTI DICONO!

Solo l’Italia è in predicato di accedere al MES. Tutti gli altri Stati, salvo forse Cipro, hanno deciso di NON accedervi. Vorrà dire qualche cosa? IGNORANTONI: Certo che vuol dire qualcosa. Ormai (a parte la Grecia) un debito che si avvia verso il 160% del PIL ce lo ha solo l’Italia (in EU). Fare ulteriore debito al 2% e passa significa “condannare” (o forse a liberare?Beati loro!) all’emigrazione la prossima generazione. Io personalmente sarei per una bella patrimoniale “overnight” per tutti. I soldi DEGLI ITALIANI ci sono nelle banche. Da 0,1% all’uno% progressivo secondo reddito. Chi possiede 1000 euro pagherebbe 1 euro, chi possiede un milione pagherebbe 10.000 euro. Inoltre non tasserei bond e buoni postali, anzi emetterei ulteriori buoni postali a tasso elevato (es. 1…2%) tramite CDP che non concorrono a fare debito. Si metterebbe fine una volta per tutte a un incubo per le future generazioni. Gli economisti che sconsigliano la patrimoniale sono sponsorizzati dai grandi capitalisti. Secondo me il PdC Conte sottovaluta gli europei, e questo è un grave errore, poiché quelli non saranno disposti ad ascoltare altre chiacchiere senza costrutto, e comunque loro il tempo lo possono perdere, il nostro paese no.

Ancora tensioni nell’opposizione sul nuovo fondo salvastati con la Lega che insiste per il no e gli azzurri che invece spingono per usarlo. Mes, Salvini: “Lo fermiamo”. Ma Forza Italia minaccia: “Va usato. Se Conte rinvia ancora, non voteremo scostamento di bilancio”

Dopo lo scontro fra il premier Giuseppe Conte e la cancelliera Angela Merkel, il Mes continua a creare divisioni nell’opposizione. Se da un lato Lega e Fratelli d’Italia insistono sul no al ricorso a questo strumento di finanziamento europeo, Forza Italia invece spinge per adoperarlo. E minaccia di non votare lo scostamento di bilancio se da parte di Conte ci saranno altri rinvii.

“Al governo ci torniamo il prima possibile. Il Mes? Lo fermiamo” ha detto questa mattina il leader della Lega Matteo Salvini, parlando con i sostenitori durante un comizio a Codogno (Lodi). E ha poi aggiunto ironizzando: “Quelli del Mes sono i soldi del Monopoli. Quando giocavo da ragazzino ero ricchissimo, costruivo un sacco di alberghi, sono arrivato a 47 anni ma gli alberghi non li ho”.

“Forza Italia ha un approccio pragmatico – ribadisce la capogruppo alla Camera Mariastella Gelmini a Skytg24 – se le risorse del Mes ci sono, sono convenienti e senza condizioni, è un peccato non usarle. Noi abbiamo una posizione di buon senso, queste risorse vanno usate per prepararci nell’ipotesi, che ci auguriamo non accada mai, di una seconda ondata del virus, la verità è che Conte se la prende con la Merkel, ma le divisioni sono tutte interne alla maggioranza”.

“A una settimana dalla chiusura degli Stati Generali, il premier non ha ancora fissato la data per l’annunciato incontro con l’opposizione – attacca la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini – e chissà se mai lo farà. Ma a luglio in Parlamento dovrà presentarsi sia per il nuovo scostamento di bilancio – sul quale evidentemente non ha intenzione di confrontarsi con noi – sia per le comunicazioni prima del consiglio europeo. Ecco: se sono vere le indiscrezioni di stampa secondo cui la risoluzione di maggioranza non conterrà alcun riferimento al Mes, per non irritare i Cinque Stelle e rinviare tutto a settembre, noi lo riterremmo un atto di totale irresponsabilità di fronte al quale Forza Italia sarebbe costretta a modificare il suo atteggiamento di collaborazione istituzionale con un governo che rema palesemente contro l’interesse nazionale. Per essere più chiara: in una situazione del genere non voteremmo lo scostamento di bilancio”.

Anche all’inteno della maggioranza, il Pd continua a premere per il si: “Del Mes, che anche oggi domina il dibattito politico, ho già detto ieri che non prenderlo è demenziale – scrive su Facebook il presidente della Toscana Enrico Rossi – o anche peggio e che il Pd deve farne una questione decisiva nella maggioranza perché per i 36 miliardi europei, a zero interessi da restituire in 10 anni, non ci sono condizioni, se non l’impiego per spese dirette o indirette derivanti dalla pandemia; quindi per la sanità, la scuola, la mobilità pubblica, la sicurezza nei luoghi di lavoro”.

“L’Italia dei sovranisti che guidano l’opposizione e dei populisti che guidano la maggioranza arriva nel peggiore dei modi all’appuntamento decisivo con l’Europa che nelle prossime settimane deciderà il suo futuro (Italia compresa), ha aggiunto il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova, riferendosi a Lega, FdI e M5S.

Mes, Salvini: "Lo fermiamo". Il pensiero leghista opta per il foraggiare la sanità privata con i soldi pubblici e portare in crisi la sanità pubblica privandola di fondi essenziali. Faccio finta di fare fatica a capire chi siano gli italiani che per il papetista vengono prima.

