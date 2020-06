Ricciardi (M5S): “La Germania non si intrometta nelle nostre decisioni. Il Mes è uno strumento inadeguato”.Il deputato grillino replica alla cancelliera tedesca, che ha esortato Conte a valutare la possibilità di usare il fondo Salva-Stati per affrontare la crisi economica. “Il no del Movimento non è una questione di principio o di orgoglio. Le condizionalità non sono un bene per l’Italia”Ennesima dimostrazione della cialtroneria dei dilettanti del M5S.

Bravo Bravo Ricciardi!!! E’ così che si fa! Cantagliele quattro!!! Ma chi si crede questa signora Merkel per darci consigli sbagliati! A noi?? Ma lo sa la signora con chi ha a che fare, e chi abbiamo noi a decidere? Che non si monti troppo la testa; solo perchè è Cancelliera da 12 anni dello staterello tedesco! Mica si vorrà paragonare al nostro geniale, e sopratutto modesto, Ricciardi: laureato in cinema e anche regista, re della sceneggiata, e quindi pure esperto economista. Ha fatto assai bene un giornale serio e a tiratura nazionale come Repubblica ad intervistare proprio lui, invece del solito ignorante Premio Nobel…..Ma fatemi il piacere…

Ecco il solito Giallino che spara fesserie solo per questioni di principio:il MES !!!! Meglio emettere BTP a 1,5 di interesse che prendere a tasso zero 36 MLD.UNICA CONDIZIONE USARE PER LA SANITA’.Ma dicono i Gialli:poi si deve restituire,certo perchè gli altri miliardi che ci presteranno?Il Recovery Fund è in parte a fondo perduto(forse) ed il resto da restituire,cari Giallotti.Chissà se riusicranno ad uscire dal loro guscetto e cominciare a capire qualcosa e non puntare solo bandierine.

Di grazia, ci vorrebbe spiegare perché il Mes sarebbe uno strumento inadeguato e quali sarebbero le inaccettabili condizionalità?Quando si parla di MES, bisognerebbe innanzitutto specificare a quale norma ci si riferisca. Infatti M5S si guarda bene dal farlo. In quanto se lo facesse si capirebbe che loro non si riferiscono alla nuova norma dopo covid.Se il MES è inadeguato spiegalo ai tuoi alleati che la pensano al contrario.Ma pretendo troppo!! Ma allora non si fida mi rispondono? Guardi che ci possiamo offendere..Vi rispondo io: 1. perché l’ha detto Di Maio (o forse direttamente il Padrone della Casaleggio & C. 2. Ma che ne so io… L’ha detto Bagnai che è un esperto …3. Sulle condizionalità è vero che per adesso non ci sono, ma domani potrebbero sempre cambiare idea, no? “…Un domani potrebbero cambiare idea”, la cambierebbero sicuramente se vedessero che non restituiamo il presitito, …ma allora c’è da dubitare che questo paese non voglia rimborsare il prestito,… ed è forse quello che stanno pensando i burocrati europei a causa della resistenza del governo ad accettare il MES.

Ennesima dimostrazione della cialtroneria dei dilettanti del M5S, ridotti ad essere gli utili idioti del PD, il vero problema è che non c’è modo di scalzarli dagli scranni che occupano fino alla fine della legislatura e che i grillini saranno sfruttati dalla parte peggiore della casta per affossare definitivamente l’Italia: già assistiamo impotenti all’esautorazione del Parlamento in favore dei “circoli” di villa Pamphili, al fumo negli occhi del progresso sociale spacciato a colpi di leggi liberticide, come quella sull’omofobia, tra poco ci rifileranno lo ius soli, in una forma o nell’altra, e la casta avrà modo di occupare tali a tanti spazi cruciali nel deep state che pur perdendo le prossime elezioni la sinistra garantirà che il centro destra sia poi nell’impossibilità di governare, da li il commissariamento da parte della UE e l’Italia spolpata peggio della Grecia.

PS: Cosa io penso dell’europa l’ho scritto in più occasioni e non è certamente un pensiero positivissimo: però è il nostro governo a chiedere all’europa aiuti e se quello che l’europa ha da offrirci è il MES, senza il quale non daranno nemmeno il recovery found, da quello che si evince dalla risposta della Merkel,non si può fare gli spocchiosi e dire non intromettetevi, poichè quello della Merkel non è una intromissione, ma un avviso, ed insieme una richiesta di fiducia: infatti secondo me i burocrati europei il rifiuto del MES lo ritengono un segno di sfducia verso l’europa, e, se fosse così, allora il nostro paese non dovrebbe nemmeno chiedere aiuti e fare, allora si, da solo.

Perchè il PdC Conte il TRAMP DE NOALTRI non vorrebbe sottoporre al giusizio del parlamento la scelta se accettare o no il MES? lo dovrebbe fare secondo me! siamo o no in democrazia? penso di si! o siamo in dittatura e non ce lo dicono ma te lo fanno capire? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo