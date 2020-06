QUIRINAL TANGO – IL 3 AGOSTO 2021 INIZIA IL SEMESTRE BIANCO DI MATTARELLA, CHE (PER ORA) SI CHIAMA FUORI DA UN IPOTETICO SECONDO MANDATO – PROBABILMENTE, SARÀ ‘QUESTO’ PARLAMENTO, CON I SUOI ATTUALI RAPPORTI DI FORZA, AD ELEGGERE IL NUOVO L’INQUILINO DEL COLLE – DA PRODI A FRANCESCHINI, DA CASINI A LETTA FINO A VELTRONI: LA LISTA DEI “PAPABILI” – IL RUOLO DI BERLUSCONI, IL PIANO DI RENZI, LA STRATEGIA 5STELLE E GLI OUTSIDER…

La miccia alle polveri, e i piedi nel piatto, li ha messi il leader della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista al quotidiano La Repubblica, cioè – in teoria – al suo ‘nemico’ pubblico numero uno: “Nei prossimi mesi il centrodestra avrà i numeri in aula per essere determinante e cambiare gli equilibri – avvertiva il Capitano già una settimana fa – Nel Pd almeno in cinque si contendono il Colle, ma possono mettersi l’anima in pace. Il (nuovo) presidente sarà eletto con molta probabilità coi voti di tutti, tranne che del Pd, che lavora per averne uno a suo piacimento”. Scatta il panico, specie dentro il Pd: da dove prende, Salvini, una tale sicumera?

Segue, sempre negli stessi giorni, un dotto articolo del notista politico del Corriere della Sera, Massimo Franco, molto introdotto ‘a corte’, cioè a palazzo Chigi, che, ove mai corrispondesse al vero, sarebbe una signora notizia: “I 5Stelle non vogliono eleggere il nuovo Capo dello Stato insieme al Pd e, soprattutto, scegliendo un loro uomo. Lo hanno deciso nel M5s e lo sanno anche nel Pd”.

Vero? Falso? Le smentite dei 5Stelle sono deboli, vaghe, imbarazzate. I malumori, dentro il Pd, serpeggiano e montano, alcuni ‘papabili’ al Quirinale si imbestialiscono. La destra inizia a ‘sognare’ un blocco di manovra che, partendo dai numeri di partenza che già possiede, arriva a una massa di manovra di oltre 400 ‘grandi elettori’: con l’appoggio dei 5Stelle, all’atto di eleggere il successore di Mattarella, il centrodestra farebbe bingo.

Nel sogno, per ora solo a occhi aperti, si esercita, sempre sul Foglio, una vecchia volpe della Destra italiana, Francesco Storace, oggi entrato in Fratelli d’Italia: “È scritto nei numeri – spiega Storace – il centrodestra ha 430 grandi elettori, i 5 Stelle ne hanno circa 300 e la sinistra variamente intesa si ferma a 283. Significa che se, il centrodestra rimane compatto, insomma se non facciamo stupidaggini, ci mancano una settantina di voti per avere la maggioranza al quarto scrutinio”. Obiettivo a portata di mano o scenario irrealistico che sia, i numeri quelli sono. La settimana si chiude con l’intervista dell’ex premier, e oggi leader di Italia Viva, Matteo Renzi che, al Foglio, prima spiega perché Conte ha il dovere di sperimentare il metodo Ursula (cioè una maggioranza allargata a FI, ndr.) “che in Europa sta funzionando”, poi argomenta sul punto: “Il problema non è chi è oggi l’inquilino di Palazzo Chigi, ma chi sarà domani l’inquilino del Quirinale.

Per questo, in vista di questa sfida ambiziosa, sono convinto che questo Parlamento debba arrivare fino al 2023, sostenendo e traducendo con i fatti e con una maggioranza all’altezza della sfida lo sforzo europeista messo in campo in Europa da Ursula von der Leyen (presidente della commissione Ue, ndr.)”. Poi Renzi fa un ulteriore passo in avanti: il governo Conte deve andare avanti non solo per guidare il Paese al meglio in una fase così difficile, ma anche “per evitare che, nel 2022, Salvini e la Meloni possano eleggere un Presidente della Repubblica ‘sovranista’ (sic)”.

Per quanto riguarda il nome del possibile prossimo Presidente della Repubblica, Renzi ancora non si sbilancia (“è prematuro parlare di donne o uomini”), ma molti pensano che l’identikit che ha in mente è quello di un suo vecchio amico, il senatore Pierferdinando Casini, già presidente della Camera, già leader dell’Udc, centrista doc, un nome che sarebbe in buon continuità con Mattarella.

Chiude, dalle colonne de Il Dubbio, Giorgia Meloni: “Il mio sogno è che il prossimo Capo dello Stato sia eletto a suffragio universale dai cittadini: è una battaglia storica della Destra, che FdI farà nelle piazze e in Parlamento. Ma questo signore, Renzi, che vorrebbe impedirci di eleggere un presidente della Repubblica non gradito alla Sinistra e alla Merkel è vergognoso e vomitevole. Mi fa schifo”.

Insomma, anche la Meloni dice la sua e, a quel punto, Salvini, non pago, non può certo restare in silenzio, sul tema.“L’elezione del nuovo Presidente della Repubblica – nota il Capitano, tornando su un tema da lui già toccato, la corsa al Colle – sarà tra un anno e mezzo. Il Pd non può tenere ferma l’Italia perché vuole nominare il suo presidente”. Non a caso, già pochi giorni prima, in un’intervista rilasciata, questa volta, all’odiata Repubblica, il leader leghista aveva lanciato un amo proprio ai 5Stelle, chiedendo loro di scegliere ‘insieme’ il futuro inquilino del Colle (si voterà a febbraio 2022): obiettivo eleggere “un presidente di tutti, tranne che con i voti del Pd” (una contraddizione…).

Insomma, è davvero iniziato il ‘Gran Ballo del Quirinale’. E cioè la lotta, i posizionamenti e le candidature – per ora solo di candidati in pectore: cinque/sei, e cioè Franceschini, Prodi, Veltroni, Enrico Letta, Casini e Paolo Gentiloni, il cui mandato come commissario Ue scade nel 2023, solo per parte dem/Iv; Conte, per parte M5s, Draghi, Visco e Cartabia nel caso di un presidente ‘di tutti’. Per ora, sono frasi smozzicate pronunciate e fatte correre a mezza bocca da parte di chi sogna, spera o è così ambizioso da credere davvero di poter succedere a Sergio Mattarella. Il quale è, oggi, il XII presidente della Repubblica italiana a far dato dal primo, Luigi Einaudi, eletto nel 1948 (Enrico De Nicola, capo provvisorio dello Stato nel 1946-1948, nel conteggio ‘non vale’, non viene contato). E così, Veltroni intervista i protagonisti della storia repubblica sul Corsera, Prodi scrive dotti articoli sul Messaggero, Casini rilascia interviste a tutto spiano, Enrico Letta si rende ‘simpatico’ facendosi intervistare da Propaganda live, solo Gentiloni pensa, così appare, a tenere fede al suo ruolo British, mentre Franceschini, come al solito, preferisce muoversi e tramare ‘nell’ombra’, al riparo dai giornali. Questo per la parte del centrosinistra. Per il resto, se Conte si agita moltissimo (e, pare, ci crede), Draghi si trincera dietro il suo elegante mutismo, la Cartabia cerca di far entrare la Consulta a scuola, la Casellati non perde occasione per farsi notare (anche se i risultati, per ora, sono pessimi).

Vale, prima di tutto, la pena di fare un minimo di chiarezza sui ‘paletti’ inderogabili che preesistono alla competizione stessa, quella per il Colle più alto. I ‘giochi’ veri e propri non si apriranno di certo da oggi in poi, ma solo tra qualche mese. Per la precisione, anche formalmente, si apriranno quando scatterà il famoso ‘semestre bianco’, cioè gli ultimi sei mesi di mandato presidenziale in cui, come prevede la Costituzione, l’inquilino del Colle non può sciogliere le Camere.

Una norma fortemente voluta dai padri costituenti che, scottati e traumatizzati dall’esperienza della dittatura fascista, volevano così impedire che un Presidente della Repubblica, per cercare di farsi rieleggere, sciogliesse le Camere ‘sotto’ la fine del suo mandato con l’implicito tentativo di farsi rieleggere grazie a Camere nuove e compiacenti. Il semestre bianco si calcola dal giorno dell’insediamento del nuovo Capo dello Stato e scatterà, in questa legislatura, a partire dal prossimo 3 agosto 2021. Il che vuol dire che, realisticamente, sarà ‘questo’ Parlamento, con i suoi attuali rapporti di forza, a eleggere l’inquilino del Colle. Tra tre anni, facendo il saldo del dare e dell’avere, cioè i passaggi dei transfughi dai vari gruppi o la nascita di nuovi, i partiti si conteranno e faranno valere i loro numeri.

Certo, una finestra elettorale tecnicamente ancora ‘aperta’ c’è, ed è quella della primavera del 2021 (ad agosto 2021, come si diceva, inizia il ‘semestre bianco’), ma se nessuno è pronto a scommettere sulla durata dell’attuale governo, molti – se non tutti – scommettono sulla fine ‘ordinata’ e ‘naturale’ della legislatura, proprio come vuole e desidera ardentemente che succeda Mattarella. Al netto di cambi di casacca ed eventuali ‘voltagabbana’, come pure al netto della nascita di nuovi, eventuali, gruppi, la forza dei gruppi parlamentari attuali è e sarà, dunque, quella uscita dalle politiche del 2018: M5s primo partito e centrodestra prima coalizione, Pd fanalino di coda dietro (e poi scosso da ben due scissioni), LeU gruppo piccolo, Fratelli d’Italia poco importante nei numeri anche se oggi col vento in poppa nei sondaggi, Lega forte, FI sovrastimata e, infine, gruppo Misto sempre più calderone di transfughi, perlopiù ex pentastellati in fuga dai loro gruppi di elezione.Numeri da tenere a mente: assai realisticamente e molto probabilmente, sarà ‘questo’ Parlamento, con i suoi attuali rapporti di forza, ad eleggere l’inquilino del Colle. Lì i partiti si conteranno. Sempre che, ovviamente, le Camere non vengano sciolte in via anticipata. Il che è sempre possibile, certo, ma anche molto difficile, a causa di una serie di motivi tecnici che si possono riassumere in due ‘ad impossibilia nemo tenetur’.

La prima ‘impossibilia’ è il referendum costituzionale: si terrà il 20 settembre, nel cd. Election day, e dovrà stabilire se il Parlamento italiano deve continuare a essere composto da 945 membri (630 deputati e 320 senatori, cioè 315 più 5 senatori a vita) o se, invece, dovrà essere decurtato di 345 di loro, scendendo a 600 membri (400 deputati e 200 senatori, più i cinque senatori a vita attuali). Difficile pensare che le attuali Camere, presumendo che, ragionevolmente, al referendum i ‘sì’ al taglio dei parlamentari battano i ‘no’, abbiano una insana voglia di auto-castrarsi, rinunciando a un’occasione ghiotta come quella di partecipare, appunto, al gran ballo del Colle.

