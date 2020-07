Da bravo avvocato civilista tira le cose per le lunghe. Non a caso in questo paese le cause durano anni e anni!

Dl semplificazioni, Conte: “Riforma indispensabile per modernizzare l’Italia”. Il Mes? “Non ha legami con tasse o bilancio” Il presidente del Consiglio durante il question time alla Camera sul taglio dell’Iva ribadisce: “Ci stiamo pensando, serve per fare ripartire i consumi”. E sulla riforma fiscale aggiunge: “L’obiettivo è far pagare meno tasse, ma far pagare tutti” INSOMMA PAROLE PAROLE PAROLE, MA GIÀ MINA LA CANTAVA CINQUANTA ANNI FA.

Il settore siderurgico e quello dell’acciaio

Parlando dei settori in crisi, il presidente del Consiglio ha precisato che “il settore siderurgico costuisce un elemento strategico e l’obiettivo del governo è un piano strategico che soddisfi il bisogno di acciaio nel rispetto delle regole Ue”. Poi, rispetto alla trattativa con Acelor Mittal sull’ex Ilva, Conte ha chiarito: “La trattativa sta proseguendo. In queste ore si lavorando alla nuova compagine societaria e si sta valutando anche l’intervento pubblico perché riteniamo che questo sia la garanzia migliore”.

Rispondendo a un deputato di Leu, Conte ha ricordato che “ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni ha annunciato la necessità di cessione di moltissimi stabilimenti in quanto non ritenuti strategici. In attesa delle scelte che la proprietà vorrà compiere – prosegue , le interlocuzioni avvenute in questi giorni con l’amministratore delegato dell’azienda ci portano a ritenere che verrà confermato il piano industriale, il quale prevede investimenti per circa 60 milioni di euro, e che i tempi non saranno brevi”.

La riforma del fisco e il taglio dell’Iva

“Il governo – ha proseguito il premier – sta lavorando a una riforma per aliquote nuove e semplici. L’obiettivo è quello di ridurre le tasse e far pagare tutti”. Non si tratta però, annuncia, “fare la riforma in poochi giorni. “Durante gli Stati generali abbiamo ipotizzato il taglio dell’Iva. Ma – ribadisce – nessuna decisione è stata presa. Valutiamo anche interventi sul quadro della domanda”.Il governo sta valutando anche interventi sulla domanda. “Potremmo – ha fatto sapere il premier – concedere incentivi legati ai pagamenti digitali in linea con il piano cashless”. I tetti sul contante sono comunque “in linea con il resto d’Europa, o a volte inferiori. Detto questo – ha continuato Conte – stiamo lavorando sui micropagamenti: pensiamo a a un protocollo volontario con le banche per contenere i costi delle carte. Un obbiettivo non facile da conseguire, tenuto conto del numero dei soggetti e la loro natura internazionale”.



Il Mes e il Recovery Fund

Poi, alle domande dei deputati di opposizione, Giuseppe Conte ha risposto chiarendo che “non vi è alcuna connessione tra le linee di credito del Mes, relativo alle spese sanitarie, e le scelte generali di politica di bilancio relative alla spesa pubblica e la tassazione”.Rispetto al Recovery Fund, il presidente del Consiglio ha fatto sapere che “è in corso un’intesa attività diplomatica”. E poi ha aggiunto: “Ne ho parlato in questi giorni con il premier Rutte e la cancelliera Merkel: da parte italiana resta l’obiettivo di un’intesa rapida che mantenga l’ambizione di partenza. Il risultato finale – ha concluso – non dovrà discostarsi dalla proposta della commissione quanto a volume e modalità” di erogazione del Recovery Fund.

La scuola

“A settembre tutti i nostri studenti torneranno a scuola per una didattica finalmente in presenza”, ha detto Giuseppe Conte parlando del settore dell’istruzione. Per l’avvio dell’anno scolastico, ha detto il prmeier, “dovremo arrivare, si stima, a un incremento di 50mila unità tra docenti e personale Ata”.

Inoltre, con il dl rilancio sono state previste risorse per “l’igienizzazione delle scuole e per l’acquisto apparati”. Il premier ha quindi sottolineato che “la scuola non sarà lasciata sola, anzi, è tornata al centro del dibattito politico”.

Le pensioni di invalidità

Infine, un accenno alle pensioni di invalidità che, ha fatto sapere il presidente Conte, “saranno adeguate, perchè ancora ferme a livelli inaccettabili. Stiamo lavorando a un testo”.



La maggioranza al Senato

AL termine del question time, il presidente del Consiglio uscendo dalla Camera dei deputati ha risposto ad alcune domande dei giornalisti. A chi gli chiedeva se temeva per la tenuta della maggioranza al Senato (dopo l’addio di alcuni senatori del Movimento 5 Stelle che sono passati alla Lega), Giuseppe Conte ha risposto: “Francamente la mia preoccupazione non è l’attività che fanno altri, come Salvini, per acquisire altri parlamentari. Il fatto che nei giorni scorsi si è perso un senatore non mi fa piacere, è ovvio. Ma i numeri ci sono ancora. Confido – ha chiarito – nel senso di responsabilità anche perché stiamo lavorando per creare le premesse per rendere ancora più efficace il piano di rilancio”.

PS: Question time: Per tutte le questioni, altrettanti annunci declinati ovviamente ad un remoto tempo futuro.Problemi affrontati e risolti pari a ZERO .Appare questo essere il poderoso impatto dell’azione di Governo.Un Governo balneare in armonia con la stagione.Parole sante. Parole, appunto.Anche piuttosto strane se dette da chi:- ha scritto autocertificazioni mutevoli ad ogni DPCM; – ha imbastito tali DPCM da burocratese puro (visto, constatato, verificato, letto, …); – ha lasciato la cassa integrazione in mano ai sindacati perchè così stava scritto; – ha lasciato i prestiti ai professionisti in mano alle banche, perchè così stava scritto;- ha fatto bonus a go-go ma non ancora i siti su cui richiederli;- ….Grazie.

Far affrontare questioni complesse come la fiscalità, investimenti, sburocratizzazione a gente che non sa nemmeno far arrivare una cassa integrazione, che si schianta su anche su una APP, che decide di chiudere le autostrade di un’intera regione senza nemmeno rendersene conto, che non sa nemmeno spendere i soldi che ha, è come dare un kalashnikov carico ad un bambino….Troppe cose da fare, comporta a non farle. Nel mio lavoro la pianificazione è tutto, qui dov’è? Non esiste semplice sono mesi di proclami e zero fatti. Comunque l’Italia è un grande Paese perché ci sono nel bene e nel male gli Italiani, però avanti di questo passo devo dar ragione a mia mamma: mi diceva espatria in GERMANIA.

Da bravo avvocato civilista tira le cose per le lunghe. Non a caso in questo paese le cause durano anni e anni! ultima modifica: da

