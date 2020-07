L’Europa E l’ ITALIA ha bisogno oggi di grandi leader che sappiano indicare la strada e Angela Merkel e Matteo Renzi fanno parte di questi leader..

Oggi inizia il semestre europeo di presidenza tedesca. Sei mesi decisivi per l’Europa. Dare il via libera a recovey fund, trovare un accordo su un Bilancio pluriennale 2021-2027 adeguato alle esigenze dell’Unione. Sono obiettivi immediati che Angela Merkel dovrà perseguire da subito. Mi auguro anche che la cancelliera rimetta al centro della discussione il tema delle migrazioni definendo finalmente un approccio europeo vincolante per tutti i paesi.

Infine le istituzioni europee così come sono non funzionano e abbiamo bisogno di una riforma dei trattati. Per quanto ambizioso questo obiettivo non potrà essere raggiunto in 6 mesi, ma avviare bene questo lavoro sarà essenziale. L’Europa ha bisogno oggi di grandi leader che sappiano indicare la strada e Angela Merkel è una di questi.

DA NOI! Si é tentato di squalificare sempre la capacità strategica Renziana da parte del modo politico e mediatico. Come se questa fosse competenza esclusiva dei giornalisti ed in subordine dei vecchi marpioni della politica.Un leader non ammicca … Un leader governa Un leader non deve piacere … Deve decidere Un leader non deve dire ai cittadini ciò che vogliono sentirsi dire … Deve dire la verità Italia Viva lavora per il bene comune, non per un tornaconto personale.

La strategia di Italia Viva, ha come stella polare l’interesse del Paese e del Europa

PER NO ORA I! Ci sono tre priorità chiare per il futuro prossimo venturo ed è bene non perderle di vista. La priorità numero uno è smetterla di traccheggiare con il Mes. Chi dice di no al Mes sta dicendo di no a soldi con un tasso di interesse introvabile sul mercato e sta dicendo di no a soldi che semplicemente non sa come reperire in un altro modo. La politica dell’irresponsabilità non è adatta a una fase di pandemia. E dire di no a soldi che possono migliorare la condizione del nostro paese non vuol dire fare opposizione: significa giocare contro l’Italia. E Chi ha gioco facile OLTRE LA SETTA GRILLINA è l’opposizione sovranista (Salvini e Meloni) ma i 5 stelle sono fermi al loro inizio delle piazze “memorabili”, credono di perdere voti, ma DEVONO pensare al bene dell’Italia ora che sono al GOVERNO. Ma ci tengono così tanto alle poltrone? MA! Tutti coloro che hanno capacità di valutazione del grado intellettivo necessario per trovare soluzioni idonee all’interesse comune,hanno il materiale sufficiente per definire mediocre-se non scarsa- la classe politica delegata al governo del nostro Paese. A tal proposito mi viene riportare qui di seguito l’aneddoto campano:”le spade appese e le guaine a combattere.”Che Dio ci aiuti! POI CHE SIA RENZI O LA MERKEL NON CAMBIA UNA VIRGOLA L’IMPORTANTE CHE QUALCUNO AGISCA PER SALVARE QUESTO DISASTRATO PAESE.

L’Europa E l’ ITALIA ha bisogno oggi di grandi leader che sappiano indicare la strada e Angela Merkel e Matteo Renzi fanno parte di questi leader.. ultima modifica: da

