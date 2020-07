MI RIVOLGO A TUTTI GLI SCANDALIZZATI DA SGARBI, DELLA MAGGIORANZA CHE OGGI GOVERNA IN GINOCCHIO DI FRONTE AI CIALTRONI PENTASTELLATI CHE IN FATTO DI VIOLENZA VERBALE NON SONO SECONDI NEPPURE A 1000 SGARBI ” BIPOLARIZZATI RICOVERATI IN TSO”

Che dire della violenza di Grillo,dei suoi 10 vaffanculi alle nostre istituzioni repubblicane ed europeiste senza le quali oggi saremmo con il culo PER TERRA?Che dire dello pseudo rivoluzionario Dibba ,del BIBITARO DELLE ANTIVACCINAZIONI E DELLE LORO SPORCHE E POPULISTE DIFFAMAZIONI ANTIRENZIANE?

CHE DIRE DEI DIRETTORI DI ” IMMONDIZIA DIFFAMATORIA STAMPATA E FINANZIATA CON I NOSTRI SACRIFICI?

CHE DIRE DELLA MAGISTRATURA COSIDDETTA DEMOCRATICA ?

Ieri e’ venuto fuori quello che ho sempre sospettato: una cupola mafiosa pseudocomunista nel gradino piu’ alto della magistratura che ha condannato e rovinato politicamente tanti suoi avversari politici tra cui Silvio Berlusconi PRIMA DI ESSERE PROCESSATO ,MA anche Renzi con l’inchiesta Consip prima delle elezioni del 4 marzo 2018 e quella piu’ recente sulla sua fondazione Open.

LO SGARBI VIOLENTO MA GARANTISTA DOCET!!!!

E ancora che dire della fascistella romana che voleva affondare le navi piene di migranti o del SALVINI SOVRANISTA CHE “ANNERIVA” SULLE NAVI DONNE E BAMBINI a 50° IN PERFETTA SINTONIA CON L’ATTUALE PREMIER?

Che dire DEI SUOI DECRETI SICUREZZA CHE ANCORA NON SONO STATI RIMOSSI PER NON IRRITARE I GRULLI ieri alleati di Salvini , OGGI, ALLEATI DEI PIDDINI UNA VOLTA QUASI TUTTI RENZIANI , OGGI TUTTI PSEUDOCOMUNISTIGRILLINI? PERCHE’ TANTO SCANDALO PER UNO SGARBI DA SEMPRE NON GIUSTIZIALISTA SEPPURE A VOLTE ” PAZZO “?

FORSE PERCHE’ AVVERSARIO POLITICO( COME IL SOTTOSCRITTO) DEI GRULLI CHE OGGI GARANTISCONO IL POTERE A QUESTI FALSI E IPOCRITI PSEUDOCOMUNISTI CHE NON HANNO NULLA DEI VERI COMUNISTI ANNI ‘ 70, MODELLO BERLINQUER, CHE HO SEMPRE RISPETTATO, MA TUTTOTUTTOTUTTO DI COLORO CHE SOFFRONO la ” SETE DI POTERE” ,SENZA IL QUALE NON HANNO UN CAZZO DA DIRE SE NON BUGIE COME QUESTA DELLA SALVEZZA DELL’ITALIA DA QUESTA PANDEMIA, MALGRADO 35000 MORTI,L’ 8% DEI MORTI NEL MONDO,LA DISTRUZIONE DELL’ECONOMIA ATTIVA DEL NOSTRO PAESE CON LE LORO FALSE PROMESSE assistenzialiste NEPPURE MANTENUTE MALGRADO IERI SERA IL CIALTRONE MINISTRO DELL’ECONOMIA LO NEGASSE, IL RAGGIUNGIMENTO DEL 166% DI DEBITO PUBBLICO RISPETTO AD UN PIL RIDOTTO DEL 13% E LA LORO AUTOREFERENZIALITA’ AL PUNTO DA CHIEDERCI DI ESSERE RINGRAZIATI PER QUANTO DA LORO FATTO.

UNO SCHIFO DI GOVERNO PARACULO MANTENUTO IN PIEDI PER FINTA E SOLA PAURA CHE ARRIVI IL CIALTRONE SOVRANISTA PASSATO DI MODA SALVINI.

SONO CONVINTO CHE IL PAESE NON POSSA SOPPORTARE PER ALTRI 2 ANNI QUESTO LOCKDAWN POLITICO- ECONOMICO E QUINDI PENSO, COME L’ON.MARTELLI, DI ANDARE AD ELEZIONI ANTICIPATE A SETTEMBRE NELLA SPERANZA CHE GLI ITALIANI SI RENDANO CONTO DELL’ERRORE FATTO IL 4 MARZO 2018 DI AVER DATO AI GRULLI QUELL 33% CHE NON PERMETTE NE’ CRESCITA NE’ SVILUPPO PER IL NOSTRO PAESE MA SOLO AUMENTO DEL DEBITO A INTERESSI ALTISSIMI PER ASSICURARSI LA SOPRAVVIVENZA ALLE PROSSIME ELEZIONI ATTRAVERSO IL VOTO DI SCAMBIO.

MI RIVOLGO A TUTTI GLI SCANDALIZZATI DA SGARBI, DELLA MAGGIORANZA CHE OGGI GOVERNA IN GINOCCHIO DI FRONTE AI CIALTRONI PENTASTELLATI CHE IN FATTO DI VIOLENZA VERBALE NON SONO SECONDI NEPPURE A 1000 SGARBI ” BIPOLARIZZATI RICOVERATI IN TSO” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo