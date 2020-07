Penso che una così alta concentrazione di imbecilli il nostro paese non l’abbia mai avuta.Col Mes sistemiamo tutti gli ospedali del nostro territorio.Assumiamo personale,potenziamo la sanità pubblica,anche sul territorio,sostituiamo tutti gli strumenti che col passare del tempo sono diventati obsoleti.

Eppure gli imbecilli di nota conoscenza,si oppongono.Altri imbecilli bloccano la questione Autostrade,i lavori della Gronda ed i cantieri in tutta Italia non sono ancora partiti. 2 mesi fa’,in tempo di lookdown, si potevano sistemare le strade ed intervenire nelle scuole x renderle più idonee alla nuova situazione,invece,ancora gli imbecilli ,si sono messi di traverso.Teniamo in piedi Tridico e gli facciamo una semplice romanzina,ci teniamo Bonafede,ci teniamo Di Maio agli esteri così Turchia e Russia si pappano la Libia e nel Mediterraneo contiamo zero.

Ci teniamo l’Azzolina che con la scuola non c’azzecca niente,ci teniamo Speranza che non ha ancora detto quale strategia devono adottare le regioni,ci teniamo Arcuri,che non ne’ha azzeccata una,stanziamo 120 mio x monopattini e biciclette ma manca la app da scaricare ed i negozi non sanno niente.Alcuni sindaci decidono di organizzare piste ciclabili ,così ci sarà meno inquinamento,ma le piste ciclabili sono l’esempio dell’incidente dietro l’angolo.Abbassiamo l’iva?no non la abbassiamo,bonus vacanze ?da ridere.

Soldi a tutti anziché selezionare e riconoscerli a chi veramente ne ha bisogno,i ristoratori si lamentano anche gli stronzi come Vizzani(3/500 € a coperto)e si sa’,invece,che la categoria è all’80%una categoria di evasori fiscali(vedere dichiarazione dei redditi 2018)ma noi non lasciamo indietro nessuno anche i bar ,arcinota fonte di evasione(una bottiglia d’acqua la si compera al spmk a poki cent ed un bicchiere lo si vende anche ad 1,50 €).

Una modesta rappresentanza di imbecilli e di furbetti.

A questi si aggiungono gli imbecilli cialtroni alla Salvini che sparano cazzate tutti i giorni ed in tutte le tv.Che soffiano sul fuoco sulle miserie umane(Salvini andrà a Mondragone ovviamente)a Mondragone dove si presume ci sia un sindaco che però è come una delle tre scimmiette:nn vede,nn sente e nn parla.

Poi ci sono le spiagge e lì gli imbecilli si sprecano e si ritrovano,tutti contenti ma abbronzati,con quelli delle movida che se nn bevono si sentono privati delle loro libertà.

In tutto questo bailame arrivano i virologi che ci dicono come ci dobbiamo comportare e rilasciano interviste senza mascherine e senza distanza.Il virus si è indebolito,ma ci sono focolai che crescono,ci sono i Bartolini(Brt)che vanno a prendere mano d’opera nei centri d’accoglienza(in nero ovviamente).E tutto questo schifo viene filtrato,dosato,annaccquato da televisioni che nn dicono più niente,che ci fanno ascoltare i più grandi imbecilli del giornalismo(alla Capezzone,alla Paragone,Alla Scanzi ed al suo compare).

Che dire?w Italia Viva.Un po’ di aria fresca in mezzo a tanta imbecillità.

