«Aver costruito e approvato una norma che consente l’emersione e la regolarizzazione del lavoro irregolare italiano e straniero significa avere come obiettivo anche lo smantellamento di ghetti come quello di Borgo Mezzanone, tenendo insieme salvaguardia della salute di quei cittadini come dei cittadini italiani, tutela e regolarità del lavoro, contrasto al caporalato, che è criminalità, e alla concorrenza sleale tra imprese. Non ci sono mezze misure: o si sta con lo Stato o si sta con i caporali».

Lo sostiene la Ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova. Grande TERESA , continua la tua battaglia di CIVILTÀ che alla lunga porterà a sconfiggere irregolarità che domina nelle nostre CAMPAGNE.. l’Italia ha bisogno di persone Capace e Concrete come te. Orgoglio di ITALIA VIVA.

Bellanova: "Chi ostacola l'emersione aiuta i caporali"

