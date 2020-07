C’era un solo posto dove sarebbe dovuto entrare per parecchio tempo, e non era una maggioranza di governo.

Intervista a Silvio Berlusconi: “Sì a un governo con una nuova maggioranza, senza m5S” Il leader di Forza Italia a Repubblica: “La crisi è grave, pronti a entrare in una nuova maggioranza, ma niente governo di unità nazionale”

Silvio Berlusconi intervistato da la Repubblica è pronto a tornare al governo. Ma non in un esecutivo di unità nazionale, bensì con una nuova possibile maggioranza senza i 5 stelle.

Alla domanda, “non pensa che alla luce dell’emergenza economica, si creerebbero le condizioni per un governo di unità nazionale? Voi ci stareste?”, il leader di Forza Italia risponde: “Non credo che ne esistano le condizioni e non credo che servirebbe all’Italia un governo con forze antitetiche fra loro”.

“Se però in questo Parlamento – continua Berlusconi, che con Matteo Salvini e Giorgia Meloni è stato invitato dal premier Conte a un confronto – si creassero davvero le condizioni per una maggioranza diversa, più efficiente, più rappresentativa della reale volontà degli italiani, andrebbe verificata, naturalmente prima di tutto con i nostri alleati”.

Che situazione tragica per questo povero Paese… e non se ne esce. Il vero “tappo” sono i Cinquestelle con tutte le loro ideologie e contrapposizioni, che però hanno la maggior forza parlamentare e condizionano il Governo a tal punto che sarebbe da ricorrere immediatamente al voto. Ma ricorrendo al voto è quasi certo che il Governo passerebbe a quella DX fascistoide controllata dai Sovranisti che certo non migliorerebbero la situazione e pertanto saremmo punto e a capo. Un accordo di unità nazionale come fai ad immaginarlo quando il confronto politico è così incancrenito ?? Insomma, come la rigiri… sempre più puzza. Ah come vorrei che la piccola e perfettina Svizzera con un blitz improvviso ci occupasse militarmente per poi annetterci e sottometterci. Berlusconi forse pensa che tutti gli Italiani hanno dimenticato il suo governo disastroso con Lega e Meloni dove hanno consegnato un paese alla soglia della Bancarotta a Monti, un paese con tanti poveri, aziende che chiudevano, debiti che crescevano ecc… e peggio di tutto nessun aiuto economico. Certo torniamo ad essere governato da questo irresponsabile insieme alla sua banda di scellerati, proprio lui ci serve in questo momento. La politica sta cambiando…abbiamo tanti partiti uno clone dell’altro..qui non c’entra più destra e sinistra ….dovremmo creare solo due grandi partiti uno progressista europeo…e l’altro conservatore antieuropeo e antieuro…il quadro sarebbe più chiaro…Fra poco la destra governera,,,ma già FI dice si al MES ..gli altri due no…ne vedremo delle belle

SERVE ITALIA VIVA L’UNICO PARTITO SERIO COMPETENTE E CHE VUOL CAMBIARE QUESTA ITALIA.COME GIÀ DIMOSTRATO CON IL GOVERNO RENZI ORA LEADER DI ITALIA VIVA E UNICO ITALIANO. MA A SUO TEMPO BLOCCATO PER IL MANTENIMENTO DELLO STATUS QUO. E ORA VEDIAMO COME SIAMO RIDOTTI. ORA (MA FORSE SONO IL SOLO) SPERO CHE L’ITALIANO ABBIA IMPARATO LA LEZIONE ,ILLUSIONE? MI AUGURO DI NO,PER IL BENE DEL ITALIA CIOÈ NOSTRO.

