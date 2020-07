Ci mancava solo l’olandese che si mette a fare il maestro d’etica e morale. E’ come farsi spiegare il valore assoluto e inalienabile della vita umana da uno spietato killer di mafia.

“L’Italia risponda da sola alla prossima crisi” Il premier olandese a 7-Corriere della Sera: “Un compromesso sul Recovery Fund è possibile.

“Ci sono differenze. La trattativa sarà dura, prenderà un po’ di tempo, ma un compromesso è possibile”. Così il premier olandese Mark Rutte a 7, il magazine del Corriere della Sera, a proposito del Recovery Fund. Il leader di uno dei Paesi cosiddetti frugali spiega perché non predilige contributi a fondo perduto. “Un sistema di prestiti è molto più logico. Anche quelli sono aiuti”. Continua Rutte: “Ammiro ciò che fa Conte, cercando di varare un pacchetto di riforme mirate ad aumentare la produttività e la competitività dell’Italia, incluse misure impopolari. E’ un buon inizio e spero prosegua. Perché è cruciale che la prossima volta l’Italia sia in grado di rispondere a una crisi da sola”.

Questo vuol dire due cose. La prima, abbastanza scontata, che arriveranno meno soldi del previsto e in parte come prestiti proprio perché si dovrà trovare un compromesso, e questo nonostante le fanfare governative annunciassero il contrario. La seconda è che nel caso di una nuova ondata di contagi in autunno con relativo lockdown dovremo cavarcela da soli. E ce chi già si inalbera per tale frase e dice Alla faccia della solidarietà europea.La famosa solidarietà a senso unico dal nord verso il sud? avete mai pagato una volta nella vostra vita o avete sempre aspettato la solidarietà? Un paese di 60 milioni che batte cassa con paesi di 5-15 milioni, Rutte ci sta dicendo bye…bye..pioggia di miliardi ……mi pareva strana tutta questa solidarietà europea…. tonnellate di solidarietà…. ma tranquilli arriverà il diluvio…questo e ‘ sicuro entro settembre ,forse ottobre comincerà a piovere e per 40gg e 40 notti sarà acqua….preparate l’arca ci sta dicendo in olandese il profeta Rutte.

Dai bilanci europei … negli anni 2014-2020 l’europa ,bonta sua, ha elargito o meglio ritornato al paese del bengodi 80 miliardi da spendere … il bel paese e’ stato capace di spenderne solo il 28% cioè 22 miliardi circa per gli altri 68 abbiamo dovuto chiedere la proroga…prima che i soldi si rendano indisponibili….. ed e’ con queste premesse che ci accingiamo a chiedere i 37 miliardi del mes e gli altri del recovery found…..anche se ce li darebbero non saremmo in grado materialmente di spenderli….non esistendo nessun piano per farlo….

MA! Chiederei al premier olandese, così come a tutti gli altri premier, che cosa intendono fare per gli Stati Uniti d’Europa, ossia il vero unico obiettivo di questa unione. I problemi dell’Olanda, in futuro, spero siano problemi di tutta Europa, non solo loro, altrimenti qual’è l’obiettivo che si pone l’Olanda per l’Europa?

ORA! L’Italia, per promuovere la ripartenza, promette aiuti e quattrini a piene mani in tutte le direzioni. Quattrini che, purtroppo, non ha! quindi ricorre bellamente al credito, aumentando a dismisura il nostro debito pubblico. E i debiti, prima o poi, dovranno essere pagati.

Sperare in sussidi a fondo perduto è sicuramente un bel sogno, una chimera che difficilmente ci verrà in soccorso. Dovremo quindi restare coi piedi per terra e convincerci che le risorse necessarie dovranno, PURTROPPO, essere trovate al nostro interno ed allora quello sarà un brutto giorno!

I crediti a fondo perduto sono un sinonimo nemmeno troppo velato di elemosina. Triste vedere come ci accaniamo a chiederla con protervia pensando che sia un nostro diritto… servirà rimboccarsi le maniche e aprire come sempre le tasche (purtroppo)

Ci mancava solo l'olandese che si mette a fare il maestro d'etica e morale. E' come farsi spiegare il valore assoluto e inalienabile della vita umana da uno spietato killer di mafia.

